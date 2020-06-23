eMarketer：谷歌今年美國廣告收入 將創12年來首度下滑

美國市場研調機構 eMarketer 發布最新報告預計，今年谷歌 (GOOGL-US) 的美國廣告收入將下滑 5.3%，創下該機構自 2008 年建模以來，收入增長首度出現下滑。

上述報告預計，今年谷歌的美國廣告收入將達到 395.8 億美元，低於去年的 418 億美元，不過，該機構預計廣告收入將在明年反彈至少 20％，且年增率將在 2022 年達到 11.8％。

(圖：eMarketer)

在疫情侵蝕下，即使是谷歌強大的廣告業務也無法倖免。根據 eMarketer 數據，儘管 YouTube 上的廣告收入依舊持續增長，仍無法彌補今年美國淨搜索廣告收入下滑帶來的不利影響，該機構預期後者將下滑 7.2%。

eMarketer 首席分析師 Nicole Perrin 指出，谷歌正將廣告市場市佔率拱手讓給兩大競爭對手臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。Perrin 表示，與臉書和亞馬遜相比，旅遊業支出對谷歌廣告業的衝擊更甚於前兩者。Needham 分析師 Laura Martin 預計，2019 年旅遊業約佔谷歌搜尋廣告收入的 11%

「我們已經看過像 Expedia 等大型旅遊集團所發出的聲明，這些旅遊公司通常在谷歌投入數十億美元資金，其中大部分用於廣告搜尋，如今受到疫情影響，他們正撤出在谷歌和廣告搜尋上的支出，而這種情況將持續到下半年。」Perrin 稱道。

相較之下，儘管增速較慢，今年臉書的廣告收入仍將持續增長。eMarketer 預計，今年臉書廣告收入將增長 4.9％，達到 314.3 億美元，且明年還將繼續加速。

另外，eMarketer 預計亞馬遜今年廣告收入將增至 127.5 億美元，高於去年的 103.2 億美元。