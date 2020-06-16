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Analysis Group：蘋果App Store在2019年交易額超過5000億美元

Analysis Group：蘋果App Store在2019年交易額超過5000億美元(圖片：AFP)
Analysis Group：蘋果App Store在2019年交易額超過5000億美元(圖片：AFP)

根據經濟諮詢公司 Analysis Group 的一項新研究顯示，蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店 App Store 在 2019 年的年度銷售額超過 5000 億美元

蘋果援引 Analysis Group 的研究數據表示，去年 App Store 的總交易額達到 5190 億美元，其中，有 4130 億美元來自於實質產品與服務，佔比最大，另外有 610 億美元來自於數位產品與服務，以及 410 億美元的廣告開支。

去年 App Store 總交易額達到 5190 億美元 (圖片：theverge)
去年 App Store 總交易額達到 5190 億美元 (圖片：theverge)

這項研究也指出，數據內容除了包括蘋果所直接經手的交易，像是付費 App 與 App 內購買 (In-App Purchases)，也包含蘋果沒有直接參與的 App 內購買與其他經濟活動，像是 App 中的廣告銷售。此外，這也是蘋果自 2008 年推出 App Store 以來，首次公開 App Store 產品交易相關紀錄。

蘋果公司表示，遊戲是 2019 年 App Store 中下載次數最多的應用程式類型。應用程式內廣告銷售額中就有 44% 來自遊戲。App Store 如今擁有近 200 萬個應用程式，並且每週約五億人的瀏覽人次。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在新聞稿中表示，即使在「充滿挑戰和不確定的時代」，像是現在，App Store 也提供了「持續的創業機會」。「在 App Store 中，創新者和夢想家可以將他們的想法變為現實，用戶可以找到安全可靠的工具來改善他們的生活。」庫克說道。

此外，他也表示：「在充滿挑戰和動蕩的時刻，App Store 為企業家、教育和創造就業機會提供了更多的機會，可幫助人們迅速適應不斷變化的世界。它將繼續促進創新、創造就業機會，並推動未來經濟成長。」

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