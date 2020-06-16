Analysis Group：蘋果App Store在2019年交易額超過5000億美元

根據經濟諮詢公司 Analysis Group 的一項新研究顯示，蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店 App Store 在 2019 年的年度銷售額超過 5000 億美元。

蘋果援引 Analysis Group 的研究數據表示，去年 App Store 的總交易額達到 5190 億美元，其中，有 4130 億美元來自於實質產品與服務，佔比最大，另外有 610 億美元來自於數位產品與服務，以及 410 億美元的廣告開支。

去年 App Store 總交易額達到 5190 億美元 (圖片：theverge)

這項研究也指出，數據內容除了包括蘋果所直接經手的交易，像是付費 App 與 App 內購買 (In-App Purchases)，也包含蘋果沒有直接參與的 App 內購買與其他經濟活動，像是 App 中的廣告銷售。此外，這也是蘋果自 2008 年推出 App Store 以來，首次公開 App Store 產品交易相關紀錄。

蘋果公司表示，遊戲是 2019 年 App Store 中下載次數最多的應用程式類型。應用程式內廣告銷售額中就有 44% 來自遊戲。App Store 如今擁有近 200 萬個應用程式，並且每週約五億人的瀏覽人次。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在新聞稿中表示，即使在「充滿挑戰和不確定的時代」，像是現在，App Store 也提供了「持續的創業機會」。「在 App Store 中，創新者和夢想家可以將他們的想法變為現實，用戶可以找到安全可靠的工具來改善他們的生活。」庫克說道。

此外，他也表示：「在充滿挑戰和動蕩的時刻，App Store 為企業家、教育和創造就業機會提供了更多的機會，可幫助人們迅速適應不斷變化的世界。它將繼續促進創新、創造就業機會，並推動未來經濟成長。」