庫德洛：美國不會有第二波疫情

北京上週爆發第二波疫情後，南韓週一 (22 日) 宣布，首爾正面臨第二波疫情，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週一卻表示，美國不會有第二波疫情。

美國各州解封後，新冠疫情似乎捲土重來，美國南部、西部和中西部各州的新增病例不斷增加，但白宮經濟顧問庫德洛週一接受外媒採訪時卻表示，他並不擔心。

庫德洛回應：「美國不會有第二波疫情，這只是疫情的熱點而已，政府將派遣 CDC 團隊，我們有測試、診斷程序，以及個人防護裝備 (PPE)，所以我真的認為，我們處於一個很好的情勢。」

然而，庫德洛發表此言論的前一天，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) (上週日) 表示，川普政府實際上正為新一波疫情做好準備。

納瓦羅解釋：「我們預計秋季可能會出現第二波疫情，目前正盡可能做好一切的準備，我並不是說第二波疫情會發生，但當然要可能發生的事情做好準備。」

庫德洛週一稱：「我們現在知道如何處理這些事情 (疫情) 了，從去年冬天開始，我們已取得長足的進步。」

此外，庫德洛還透露白宮和參眾議會制定新一套刺激法案的可能性，預期可能在七月進行協調。

他表示，川普總統正考慮透過減稅來振興經濟，包括減免薪資稅、資本利得稅減免，和提供返工獎勵。

新冠疫情持續全球發燒，世界衛生組織 (WHO) 上週五 (19 日) 警告，全球新冠疫情進入新危險階段。

全球已有超過 897 萬人染疫，21 日全球新增確診病例再創單日新高，中北美和南美地區激增逾 11.6 萬 例。

美國累計確診已超過 228 萬例，其中 18 個州新增確診趨勢呈現上升，而內華達州、佛羅里達州、加州和亞利桑那州等 7 個州創新高。