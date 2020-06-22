合一糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 已有法國廠商洽談授權

合一生技 (4743-TW) 今 (22) 日舉行線上法說，集團總裁路孔明表示，旗下開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍 (DFU) 新藥 ON101，已與法國廠商談論授權事宜，不過需視歐美醫材認證進度而定，此外，公司期望仍先將新藥打入中國市場銷售為優先。

合一近期利多消息頻傳，包括異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥 FB825 啟動授權案， ON101 三期臨床試驗第二次期間分析數據結果正向。

ON101 方面，路孔明表示，該新藥自前年開始都有國際藥廠洽談授權，不過國際藥廠多認為，傷口藥膏難以成為技轉項目，且藥品販售至醫院後，恐壓縮醫療院所的獲利空間，因此目前傾向該藥可同時運用在所有慢性傷口，包括靜脈屈張、褥瘡及糖尿病足潰瘍。

此外，雖然近期與法國藥廠談論授權，不過談授權前，得先取得美國、歐洲認證。路孔明說，預計 7 月中，ON101 會透過醫材產品申請藥證，估審查時間約 3-6 個月，力拚年底取證，取得美國認證後，歐洲、印度取證相對容易。

路孔明表示，由於同集團的中天上海，已在中國規劃新藥商業模式，因此中國會是 ON101 首要布局市場，預期未來 ON101 啟動銷售後，產能將可滿載。

FB825 授權案部分，路孔明指出，授權案簽約金與里程碑金約 5.3 億美元 (約新台幣 159 億元)，其中簽約金已收到 1848 萬美元，尚有 1512 萬美元將依雙方合約約定日期入帳。

合一日前股東會通過發行海外存託憑證案，上限 1 億股，路孔明表示，公司發行目的是補充研發所需資金，但受限自主資金控管，無法擴大研發新藥族群。

路孔明舉例，新藥研發需要龐大費用，平均 1 顆新藥需 13 億美元，且若研發進入人體臨床試驗後，所需資金更多，其中，癌症用藥、免疫療法抗感染用藥，研發經費約 27 億美元，而合一目前有 3 顆該療法用藥。