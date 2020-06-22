聯發科市值衝破9000億元 登台股第三大權值股

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 受惠 5G 晶片需求強，近期股價沿五日線上攻，今 (22) 日再度大漲逾半根漲停板、收最高，達 576 元，創 10 年多新高，市值達 9151 億元，超越中華電 (2412-TW)，躍居台股市值第三大。

外界認為，隨著美國 5 月中宣布擴大封殺華為，華為將擴大對聯發科下單，且即便華為市占遭其他手機品牌廠瓜分，聯發科也可望因客戶布局廣泛，將直接受惠。

此外，聯發科 5G 晶片定價策略相當積極，繼去年推出旗艦級天璣 1000 系列後，今年初再度推出天璣 800 系列，搶攻主流大眾 5G 市場，執行長蔡力行就指出，所有中系廠商皆在今年上半年推出搭載聯發科 5G 晶片的手機，且下半年還有非中系廠商的終端產品問世。

聯發科近期股價表現強勢，從今年最低點 273 元起，一路上漲至今日最高點 576 元，股價翻倍漲，市值大增約 4800 億元，今日更達 9151 億元，超越中華電信的 8800 億元，躍居台股第 3 大市值個股。

聯發科除了 5G 外，新投資技術如 AI、企業級 ASIC 與車用電子等，也獲得不錯進展，可望轉化為中長期的成長動能，預計今年 5G、ASIC 及車用電子等新領域業績成長強勁，將達今年營收比重的 15%。