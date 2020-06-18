〈房產〉廣豐桃園八德廣豐新天地將以底價48.6億元標售 7/22開標

廣豐 (1416-TW) 持有的桃園八德「廣豐新天地」確認將進行處分，廣豐為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型營運資金，以底價 48.6 億元，委託商仲 CBRE 世邦魏理仕公開標售程序，將於 7 月 22 日開標，預料將成今年北台灣百貨零售商場交易規模最大案例之一。

桃園「廣豐新天地」為廣豐實業旗下持有，建築總面積近 3.2 萬坪，營業面積逾 1.6 萬坪，是中大型商場，以量販店、主題餐飲及娛樂設施為主體的區域型商場，自 2017 年開幕以來，已成為桃園七大商圈指標性的商場之一。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，廣豐新天地開幕 3 年以來已成為桃園八德市及鄰近社區居民高度仰賴的生活娛樂中心，持續挹注廣豐獲利，象徵集團多角化經營的重要戰略意義。

桃園「廣豐新天地」3 月初傳出擬以處分的消息曝光後已引發產業圈關注；商場具備人潮磁吸力，租客穩定下收益豐厚更令市場矚目。

根據世邦魏理仕研究部統計，觀察 2019 年大型交易案例，除自用型買方剛性需求支撐整體買盤，投資型買方也積極購入核心資產；此外，保險業者積極搶進商用地產，包括工業地產、倉儲物流、商辦以及零售商場，也因台北市中心房東惜售投資標的稀少，部分壽險公司已將目光轉往台北以外的投資機會，積極佈局程度由交易單價屢創新高便能窺知一二。