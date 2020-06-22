近8成經理人認股市遭高估 加碼股票比重逆勢增加

疫情趨緩加上各國積極實行財政政策，激勵全球股市 3 月大漲 4 成，根據美銀美林經理人調查，近 8 成受訪經理人「居高思危」，認為股市漲多有被高估之虞，不過，打算加碼股票的經理人淨比重卻從前一個月跳升 22 個百分點至 6%。

美歐各國陸續重啟經濟，聯準會大舉購債推升全球股市反彈，美銀美林調查，6 月全球製造業採購經理人將在第 3 季回到 50 榮枯分水嶺之上，較 5 月大幅彈升 23 個百分點至 61%，站上 2017 年 1 月新高水位。

調查指出，雖然歐美各國已陸續復工，但仍有 64% 的經理人認為經濟應該是 U 型或 W 型復甦，而目前的股票漲勢凌厲是熊市反彈。

調查指出，各國央行接力降息，67% 的經理人認為未來 10 年的股市年化報酬將介在 0%-5% 之間，儘管報酬率偏低，但經理人仍持續降低現金水位，經理人的現金水位從上個月的 5.7% 降至 4.7%，是 2009 年 8 月以來的最大降幅，打算加碼股票的經理人淨比例自前月跳升 22 個百分點至 6%。

另外，打算加碼債券的經理人淨比例較上月大跌 13 個百分點降至 - 26%，欲加碼現金的經理人下降 11 個百分點至淨加碼 33%，大幅調升大宗商品部位 16 個百分點至淨加碼 7%。