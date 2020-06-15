疫情恐捲土重來 股市恐陷獲利了結賣壓

新冠肺炎疫情似有捲土重來跡象，牽動股市再度拉回整理，外資買超亞股力道轉弱，以台股來說，獲買超金額 12.29 億美元，雖高居亞股之冠，但買超力道比起前一週已有轉弱跡象，法人認為，在疫情衝擊下，恐讓資金開始獲利了結。

新冠肺炎疫情再度衝擊全球金融市場，隨著美中兩國確診人數攀升，導致亞洲股震盪收黑，其中東協遭外資賣超，陸股、印度雖仍獲繼續買超，但買超金額轉弱，至於台股則獲買超 12.29 億美元榮登亞股吸金王。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國聯準會直言，全球經濟在未來兩年內都很難樂觀，到 2021 年底前升息機率趨近於零，顯示全球經濟受新冠疫情的衝擊遠比想像中大，這也讓市場中止了過去兩個月的反彈氣氛，開始出現明顯的獲利了結。

富蘭克林證券投顧分析，美中確診人數攀升讓經濟復甦蒙上隱憂，加上蠢蠢欲動的美中緊張情勢，都可能成為市場獲利了結的藉口，現階段投資須靠攏「趨勢題材、債信品質佳、具備政策支持」。

富蘭克林證券投顧指出，後疫情商機看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情，空手者可趁近期震盪單筆加碼或以大額定期定額方式介入，原油供需失衡調整也提供天然資源產業區間操作機會。