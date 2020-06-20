資安即國安 網路安全產業將成下一個10年投資寵兒

總統蔡英文於就職典禮發佈「國家 6 大核心戰略產業」，其中定調「資安即國安」，法人表示，新型態網路攻擊頻傳，全新網路戰一觸即發，未來 10 年暗黑科技的防護商機只會增長，不會消退，預期網路安全產業將成為下一個 10 年以上的投資寵兒。

台灣在 520 前後，中油、台塑化等大型企業，甚至連總統府都曾傳遭到駭客入侵攻擊，使資安儼然躍升為政府及民間眼前最重要課題，後續也看到總統蔡英文就職典禮所發佈的「國家 6 大核心戰略產業」，即提到為預應未來數位及 5G 的環境，將全力發展資訊安全產業，更強調「資安即國安」。

國泰網路資安 (00875-TW) 經理人游日傑指出，如同過去的 5+2 產業，政府未來將推動的大案之一為資安，預示著網路安全將成為下一個奔馳 10 年以上的黃金產業。回到投資市場來看，以全球前三大資安 ETF 合計，全球投入網路資安領域的被動投資金額，已超過 45 億美金，累計金額較股市表現更快創出新高，顯示國外資金，在佈局 5G、AI 等未來科技之前，更看好資安，搶先進駐。

以色列資安龍頭 Check Point 則指出，目前網路攻擊將從歷代的 PC 病毒、巨型攻擊等，進化至「第六代行動威脅」，但 97% 的組織仍無提升防護，以對抗駭客的「暗黑」攻擊，因此未來網路資安公司將扮演「暗黑騎士」的守門員角色，也將成為 5G、AI 等黑科技暢行的先決條件。

以國際上重要資安個股表現來看，多家在近期陸續出現翻倍的漲幅。例如 Zscaler (ZS.US) 為微軟、Youtube、臉書等大廠進行獨門的資安控管，其營收、新增訂單，過去三年年成長逾 50%，2019 年以來累積報酬率達 170%；而 Fastly (FSLY.US) 則主攻電商、社群支付的金流及資訊流數據傳輸防護，Spotify、推特皆為其客戶，過去一年半的股價報酬更達到 199%。

投資人要如何參與全球龐大的資安商機？法人表示，可鎖定國際的資訊安全指數進行投資，例如納斯達克 ISE 全球資安指數 (HXR)，即為代表性指數。其自 2010 年發佈以來，歷經 4 次波段大跌超過 20%，平均跌幅約 28.2%，但觸底後上漲趨勢平均可持續 22 個月，不僅能再次收復前高，整體彈幅平均更達 106.7%。而本次疫情造成 HXR 指數最多拉回約 32%，與前述拉回幅度約略相符，但時間架構來看，目前僅反彈約 3 個月，表示後續「越駭越強」的發展空間仍巨大!

國泰網路資安 ETF 為目前國內唯一一檔資安 ETF，即追蹤 ISE 全球資安 (HXR) 指數。以過去經驗來看，投資人可趁修正回調之際加碼布局，若歷史經驗重演，為來指數再創高的機率及空間仍可期。資安做為未來黃金產業，趨勢明確，相關企業未來成長空間不可限量，對波段操作者來說，拉回就是買點，長期投資者則可定期定額「抱緊處理」。