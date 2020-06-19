台股高檔整理 短線慎防消息面干擾

台股持續高檔整理格局，在國際資金面充沛下，外資可望持續回流，但仍應留意漲多風險，加上國際消息面因素干擾，或採選股不選市，逢低擇優布局。

受到美國股市拉回整理影響，台股近一周高檔整理格局，周五收紅 1.53 點，收 11,549.86 點，成交量 2,499.4 億台幣。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股受消息面影響居多，加上資金面帶動台股持續高檔整理，不過，若往前一季評估，有多家科技廠商認為第三季訂單能見度尚未明朗，應持續觀察下半年經濟變化；過去傳統訂單的淡旺季分別是上、下半年為 3 比 7，但今年因第二季淡季不淡下，整年可能轉為 4 比 6 甚至為 5 比 5 的預估狀況，不妨持續留意。

進一步分析，郭修伸認為，受惠於疫情影響下遠距離上班、網路上課等需求帶動，第二季電腦 PC/NB 大廠有一批急單效應，造成上半年營收相對去年同期大好，下半年度是否如此，仍待觀察；此外，上半年受制於疫情影響，多數消費性電子類股表現不佳，例如智慧型手機、5G 新機等延後，預估這部分被壓抑的需求下半年將持續開出，有機會逐漸回溫。

近期也不少國際消息面的變化因素仍存在，郭修伸提醒，不妨多留意相關消息影響市場基本面走勢，特別是美中貿易關係、中國經濟表現、以及部分國家疫情有捲土重新二次擴大感染的趨勢，這部分也將影響國際經濟表現，也可能使終端需求受到部分衝擊。

針對疫情再度擴散疑慮，日盛高科技基金經理人黃俊斌認為，就金融市場的經驗，市場對疫情的敏感度降低，各國政府持續 QE，資金氾濫之下推升全球股市持續震盪上漲，2020 年 S&P 指數重要公司獲利普遍呈現衰退，然因基期低，市場已預期 2021 年將重返成長軌跡，加上投資人信心剛從極度悲觀回神，預料第三季全球股市仍將朝多頭趨勢發展。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，對比國際市場狀況，台灣經濟因防疫得宜，表現較佳，加上政府維持不降息政策，資金面持續充沛，有利台股多頭格局表現，看好產業仍以科技業為主，如上游半導體、晶片、5G、雲端、智慧型手機與蘋概股等，操作上建議選股不選市，可逢低擇優布局，或以定期 (不) 定額方式，持續投資台股基金。

黃俊斌則進一步指出，半導體龍頭基本面優於預期，支撐台灣電子股行情，電子族群可望輪動逐步墊高指數，美國商務部 6 月 15 日確認放寬禁令，允許美企不須獲得商務部許可證，即能在標準制定機構中與華為分享制定 5G 標準的訊息，此政策對 5G 趨勢發展可視為正向訊息。後續可持續關注 5G、電動車、iPhone 相關族群表現。