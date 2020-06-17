南韓化妝品貿易收支創新高 台灣成第7大市場

上年度南韓化妝品的貿易收支盈餘達 6 兆韓元 (約 49 億美元)，創下歷史新高。而台灣也成為南韓化妝品的第 7 大市場，較前年度上升 1 個名次。

根據南韓《中央日報》週三 (17 日) 報導，南韓食品醫藥品安全處 (MFDS) 在同 (17) 日，公布了 2019 年度的化妝品貿易收支盈餘。報 6 兆 1503 億韓元，年增 12.4%。

南韓化妝品進出口走勢 (圖片來源：南韓食品醫藥品安全處)

南韓的化妝品貿易收支，自從 2012 年度開始就持續出現盈餘。於 2015 年度突破 1 兆韓元大關之後，也在 2018 年突破 5 兆韓元，在 2019 年突破 6 兆韓元，每年都呈現上揚走勢。近 5 年的南韓化妝品出口成長幅度，平均達到 26%。

對於南韓化妝品而言，中國是最大市場。從國別來看出口表現，2019 年度的第 1 名是中國，金額報 3 兆 5685 億韓元 (46.9%)。再來是香港 (14.2%)、美國 (8.1%)、日本 (6.2%)、越南 (3.4%)、俄羅斯 (3.2%)，以及台灣 (2.4%)。

在出口增長率方面，2019 年對烏克蘭年增 117.3%、對吉爾吉斯年增 111.3%，而在台灣方面則是年減 2.2%。

在機能性化妝品的主導下，讓南韓的化妝品貿易出現亮眼表現。去年南韓機能性化妝品的生產實績達 5 兆 3448 億韓元，較前一年增加 7.3%。2015 至 2019 年的 5 年期間，南韓機能性化妝品的平均成長率達到 8.5%。

而在進口方面，去年南韓進口最多的是法國化妝品 (約 4389 億韓元)，再來是美國、日本、泰國、德國。

目前南韓是全球排名第 4 的化妝品出口國 (65 億美元)。僅次於法國 (171 億美元)、美國 (103 億美元)，以及德國 (83 億美元)。