英國5月份零售銷售反彈 高於市場預期

隨著防疫封縮逐漸放寬，園藝和居家用品商店重新開業，英國 5 月份零售額出現反彈，不過仍低於疫情爆發前的水平。

據英國國家統計局 (ONS) 的數據顯示，與 4 月份的歷史低點相比，5 月份英國零售銷售額較前月上漲了 12%，創下歷史月增幅新高。不過，與去年同期相比，仍下跌 13.1%，不過還是優於市場預期的年減 17.1%。

5 月份英國零售銷售額月增 12%(圖片：BBC)

從各類型商品來看，燃油之外的零售額月增 10.2%，年減 9.8%，皆高於於市場預期。非食品零售額月增 23.7%，年減 42.1%。其中，家庭用品商店，例如五金、和油漆店的銷售額則成長了 42%，推動了整月的銷售額成長。而服飾銷售額仍受到疫情嚴重衝擊，5 月分銷售額暴跌超過 60%。

ONS 表示：「由於消費者花費比平時更多的時間待在家中，因而很多正在進行房屋裝修。」

諮詢公司 Pantheon Macroeconomics 首席英國經濟學家 Samuel Tombs 警告表示：「總體消費者情況仍然黯淡，5 月零售業數據不應被解釋為經濟正在從疫情走向 V 型複甦的跡象。」

先前，英國零售協會 (BRC) 的報告指出，5 月份英國零售業的客流量較去年同期減少了 81.6%，顯示出疫情對零售業帶來的衝擊依舊嚴重。與 4 月份的下跌 84.7% 相比，5 月份的數據輕微改善。BRC 認為，主因是來自於部分園藝和居家用品商店重新開業，促使跌幅有所緩和。

BRC 執行長 Helen Dickinson 認為，非必需品商店的重新開放，不太可能迅速為承受了三個月巨大壓力的零售商帶來緩解。