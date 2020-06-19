非接觸式支付正夯！Paypal順應疫情推QR掃碼 漲勢看俏

分析師越來越看漲 PayPal Holdings (PYPL-US)，因為在 COVID-19 疫情助陣下，該公司不僅受益於消費大眾快速轉向電商的趨勢，且店內消費也傾向使用非接觸式的付款方式。

Susquehanna 分析師 James Friedman 週四調升 Paypal 目標價，自 150 美元調高至 190 美元。他稱，Paypal 信用卡付款量一直上升，尤其是電商，這對 Paypal 來說是正面跡象，此外，該公司也受益 5 月推出的 QR 碼功能。

Paypal 週四上漲 2.6%，收 168.05 美元，今年迄今約上漲 55%。

Paypal 今年迄今股價走勢

「Paypal 正悄悄推展其掃 QR 碼進行店內支付的功能，在新冠疫情時期，大眾避免手指接觸式輸入密碼的意願有利 Paypal 推動 QR 碼功能的使用。」

PayPal 5 月中旬在全球 28 個市場上 (包括美國) 推出這種非接觸式的付款方式，消費者可免費使用，即使在店內消費，也不必交付現金、信用卡或者記住任何 PIN 碼，賣方每一筆交易收取 1.9% 手續費，外加 10 美分，但在 7 月 30 日之前免收手續費。

儘管本季非網購的銷售量大幅下降，但隨著經濟重啟就可能反彈回升。

根據美國人口普查局，大流行之前近 90% 零售銷售是在線下進行。Friedman 預測，PayPal 的實體店銷售份額每增加 0.5 個百分點，其 EPS 就會增長 2％。

花旗分析師 Ashwin Shirvaikar 也上修 PayPal 的目標價，自 145 美元調升至 186 美元，同時維持「買進」評級，主張該公司由 Visa(V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 披露的交易量增加。

Shirvaikar 週四報告指出，大眾快速轉換至電商的趨勢有利 Paypal，支撐其成長和長期組合。

Shirvaikar 稱，Paypal 即使維持良好的淨現金餘額，也有能力借款。上個月 PayPal 透過發行到期時間 3 至 30 年的債券，籌資 40 億美元。

本週也有其他分析師提高 PayPal 目標價。

本月初，Paypal 財務長 John Rainey 討論了公司受益於自大眾快速轉換至電商的趨勢，以及公司為何在封鎖關閉結束後應該也會持續成長的理由。