低利率效應 公股銀搶推兩段式房貸利率

低利率環境雖有助降低房貸族負擔，但也讓銀行飽受利息收入縮水的苦頭，為避免未來利率持續探低，衝擊銀行利息收益，第一銀行、土地銀行已開始實施房貸兩段式利率，自第三年加碼拉高利率，據悉，華南銀行也正規劃兩段式利率房貸。

儘管中央銀行今 (18) 日宣布重貼現率 1.125% 不變，但低利率加上加碼降息讓銀行苦不堪言，根據央行最新資料，在降息效應下，五大公股銀行房貸利率持續下滑，4 月房貸利率更降至 1.38%，創下史上最低紀錄，但低利率卻讓仰賴利息收益的銀行苦不堪言，也讓過去一段式「一率到底」的房貸恐成絕響。

一銀近期已針對新承做房貸戶實施兩段式房貸利率，也就是前兩年房貸利率採單一利率計算，第三年起彈性加碼 0.15 個百分點，未來若市場利率反轉，信用好的客戶也能與銀行討論彈性調降利率的可能性。

一銀主管說，為降低年輕首購族負擔，銀行也推出「本金攤還前低後高」的房貸利率計價方式，減輕首購族的房貸負擔。

土銀則採取「一段式」與「兩段式」並行，由客戶依照自身財務狀況評估挑選，其中兩段式房貸同樣自第三年起彈性加碼利率，依照客戶信用評等加碼 0.02~0.03 個百分點。

銀行主管表示，在央行宣布降息後，政府因應紓困加碼調降公股行庫房貸利率，讓目前房貸利率幾乎是「低到趴在地上」，為避免未來市場持續降息，進一步侵蝕利息收益，因此針對新承做的房貸採取兩段式利率計價。

華銀主管也透露，目前主要維持一段式房貸利率，但也不排除視市場狀況，推出兩段式房貸利率，因應低利率環境。