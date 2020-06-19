低利環境投資術 凱基：換匯買高評等海外公司債

隨著各國央行紛紛以寬鬆貨幣政策支撐經濟，在當前的低利環境下，凱基證券建議，若投資人要獲得一定報酬率又不承受過多風險，可趁近期美元兌台幣匯價來到 10 年均價 30.5 元下方時換匯，再以美元投資高評等的海外公司債，以鎖定高利率。

凱基證券建議，一般投資人可挑選標普或惠譽信評為 A - 以上 / 穆迪信評為 A3 以上的公司債，亦即投資等級的公司債，例如美國兩大電信龍頭 AT&T 和威瑞森電信公司、娛樂媒體巨擘迪士尼，或是全球性的銀行如匯豐控股、富國銀行等，皆能提供 4% 以上的配息率。

若具備一定資產、專業金融知識或一定投資經驗並申請為專業投資人的投資者，可瞄準標普或惠譽信評在 BB 以上 / 穆迪公司信評在 Ba2 以上的公司債，例如知名的投資銀行高盛集團、巴克萊集團，以及專門提供企業軟硬體解決方案的慧與科技 (HPE) 等公司的債券，可提供 4.5% 以上配息率，在當前利率低迷的環境下更顯現吸引力。

凱基證說明，受新冠肺炎影響，全球低利環境應會持續一段時間，投資人將部分資金配置於長天期、高信評的海外債，可獲取較高的配息率。

由於海外債券具以日計息的特性，進場起即開始計算利息，債券到期前定期領息，並於期滿後由發行公司返回票面金額，因此海外債相當受到高資產族群的喜愛，凱基證建議一般投資人應將其納入資產配置中。