房貸族有福 青安房貸機動利率最低0.94% 跌破1字頭

房貸族有福了，因應中央銀行降息 1 碼 (0.25 個百分點) ，與公股行庫配合紓困加碼再降 1 碼，青安房貸利率 4 月起也比照降息 2 碼，9 月底前利率最低 0.94%，跌破 1 字頭，有助減輕房貸族負擔。

肺炎疫情衝擊產業，為減輕企業與民眾負擔，中央銀行日前宣布降息 1 碼，公股銀行配合政府紓困，針對自用住宅貸款加碼再降 1 碼優惠，為期 6 個月，換言之，4 月起到 9 月底止，房貸餘額 1000 萬以內，利率可調降 2 碼。

因應央行降息與政府紓困，財政部國庫署今 (26) 日也宣布，調降青安房貸利率 2 碼，為期 6 個月，其中一段式利率將從現行的 1.43% 降至 1.18%；二段式利率也從 1.19% 降至 0.94%。

國庫署官員表示，青安貸款分成混合固定利率、一段式與二段式機動利率三大類，利率計算以中華郵政 2 年期定儲牌告利率、額度低於 500 萬元為基準利率固定加碼計算，目前 2 年期定儲機動利率為 0.845%。

官員指出，民眾申辦時可依照個人財務規劃與資金需求，選擇機動利率或固定利率，一旦選定後就不能再更改。

根據國庫署統計，截至今年 2 月止，共有 29 萬餘戶申請青安貸款，核貸金額共 1.17 兆餘元。