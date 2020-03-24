政府紓困再加碼 個人綜所稅可展延或分期繳、房貸利率可降2碼

肺炎疫情日益嚴峻，政府加碼祭出紓困措施，其中個人部分包括所得稅可延後緩繳並提前退稅，個人貸款部分也可享有 6 個月利息減碼優惠。

疫情全球肆虐，不僅企業叫苦連天，個人也可能受疫情波及面臨無薪假甚至企業裁員困境，行政院今 (24) 日拍板通過 400 億元紓困方案，加上先前 600 億元特別預算，累計已斥資 1000 億元紓困。

照顧家庭與個人部分，行政院責成財政部研議稅收緩徵、分期繳納等方案，並由轄下公股銀行針對房貸、信貸、信用卡費與車貸給予 6 個月利息減碼優惠。

在稅收部分，財政部表示，只要受疫情影響符合資格者，包括綜所稅、營業稅、牌照稅、房屋稅等 8 大類稅目都可申請展延一年或分期 3 年 (36 期) 緩繳，且不會另外加徵滯納金與利息。

除了可申請展延緩繳稅外，如果有退稅者，退稅金額也可提前一個月入帳，也就是說，可退稅的民眾今年 6 月底就能提前收到退稅帳款，方便民眾資金周轉調度。

在貸款部分，財政部轄下與轉投資 8 家公股銀行除配合中央銀行降息 1 碼 (0.25 個百分點) 調降牌告利率，針對貸款餘額在 1000 萬內的房貸利率將加碼調降 1 碼，等於房貸利率一口氣調降 2 碼 (0.5 個百分點)，最長可達 6 個月。

另外，信貸、車貸等信用貸款，貸款餘額低於 1000 萬元者，除了配合央行降息調降牌告利率 1 碼外，政府再加碼 2 碼，等於一口氣調降 3 碼 (0.75 個百分點)，最長同樣 6 個月。