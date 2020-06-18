〈美股早盤〉美各州疫情升溫+初請失業金超預期 道瓊早盤跌逾100點

美國勞工部於週四 (18 日) 公布上週初請失業金人數，報 150.8 萬人，高於市場預估值 129 萬人，顯示就業市場的恢復速度不如預期來得樂觀。

在新冠疫情方面，近日來，包括美國及中國等地的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，呈現再度升溫的跡象。在週二 (16 日)，亞利桑那州、佛羅里達州、奧克拉荷馬州、俄勒岡州、德州和內華達州的新增病例數創下單日新高。德州各醫院的新冠疫情患者住院人數亦創下新高，單日上升約 11%。

由於投資人擔憂第二波疫情的爆發，將會再次對經濟造成衝擊，再加上最新的就業數據表現不如預期，導致市場不安情緒加深，美股於週四 (18 日) 開盤延續昨日的跌勢，道瓊早盤下跌超過 100 點。

新冠疫情再度升溫

北京市疾病控制中心官員表示，目前北京市疫情還處於上升階段，且新發地市場是北京市最大的農副產品交易場所，人員密集導致疫情擴散風險高，因控制難度大，不排除未來發病人數還會持續增加一段時間。

根據印度政府數據顯示，在過去 24 小時內，印度新增的確診病例達到 12,881 例，創下紀錄中最高單日增幅，且目前確診病例達到 366,946 例，位居全球第四高。

儘管美國各州陸續解封、進入經濟重啟階段，但疫情卻仍未明顯退燒，根據白宮預測，到今年 10 月，美國新冠肺炎死亡人數將上看 20 萬人，較上週的預測增加 3 萬人。

美國退出數位稅談判

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三 (17 日) 在眾院籌款委員會的聽證會中表示，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 認為和歐盟國家之間的數位稅談判沒有任何進展，已經決定退出。據悉美國警告，如果其他國家自行開徵數位稅，會採取報復措施。

截至台北時間週四 (18 日)22 時許：

道瓊指數下跌 174.67 點或 -0.67%，暫報 25944.94 點

那斯達克下跌 9.97 點或 -0.10%，暫報 9900.56 點

標普 500 下跌 16.09 點或 -0.52%，暫報 3097.40 點

費半下跌 3.40 點或 -0.17%，暫報 1980.68 點

台積電 ADR 下跌 0.64% 至每股 56.24 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.699%

紐約輕原油下跌 0.03% 至每桶 37.95 美元

布蘭特原油上漲 0.25% 至每桶 40.81 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1733.20 美元

美元指數上漲 0.12% 至 97.263 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Hertz 早盤下跌 5%，達 1.9 美元。

已聲請破產的全美第二大租車公司 Hertz 週三 (17 日) 宣布，由於美國證管會 (SEC) 官員有疑慮，決定暫停出售 5 億美元新股的計畫。Hertz 於上週宣布，希望趁股市反彈的時機發行多達 10 億美元股票，籌措破產所需資金，這項計畫在上週五獲破產法院允許。



Hertz 在本週一在提交給 SEC 的文件中表示，將尋求發行 5 億美元股票，SEC 主席 Jay Claton 表示，對於 Hertz 發行股票一事抱持疑慮。依據 Hertz 的文件，SEC 將在下週一 (22 日) 審視發行股票計畫。

Netflix 早盤上漲 0.29 %，達 448.95 美元。

Jefferies 分析師 Brent Thill 週三 (17 日) 對美國、英國和印度 1470 名 Netflix 用戶進行調查後，發現 90% 印度用戶和 70% 英國用戶，願意支付更高的費用，代表 Netflix 在國際市場上具有定價能力。

Thill 指出，在定價方面，美國人的荷包似乎已經用罄，他預測 Netflix 國內營收僅能實現個位數增長，而在國際市場上則能增長 25%。Brent Thill 重申他對 Netflix 的「買入」評級和 520 美元的目標價。

嘉年華郵輪早盤下跌 5.50%，達 18.04 美元。

嘉年華郵輪於週四 (18 日) 公布 2020 財年 Q2 的初步財報數據，營收報 7 億美元，較去年同期的 48 億美元大幅衰退。此外，Q2 稅後淨損報 44 億美元，每股虧損 6.07 美元。受到新冠疫情的影響，導致郵輪的市場售價下跌並低於先前所認列的帳面價值，因此，嘉年華郵輪於 Q2 提列了 20 億美元的資產價值減損。

為了提高流動性及減輕疫情的衝擊，嘉年華郵輪已全數動支了 30 億美元的信用額度，並且發行了 66 億美元的公司債及股票。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月費城 Fed 製造業指數報 27.5，預估 -27.4，前值 -43.1

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 150.8，預估 129.0，前值 154.2

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 2054.4，預估 1985，前值 2092

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 177.35，前值 200.2

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

ActivTrades 分析師 Pierre Veyret 表示，儘管近期歐洲及美國的經濟數據呈好轉跡象，再加上各國央行史無前例的刺激政策，支持了先前股市的牛市，但隨著各地疫情升溫，投資人對於第二波疫情的疑慮加深，並擔憂可能將對經濟再次造成衝擊。

富國銀行策略師 Scott Wren 表示，先前股市的漲勢，已反映了對於經濟重啟的預期等利多消息，預估在接下來的幾個月，隨著經濟逐漸復甦，股市的增長幅度亦將會趨緩。另外，未來股市的波動性，將取決於經濟重啟的速度、以及消費支出的恢復狀況。