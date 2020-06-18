原創內容吸睛圈粉！分析師讚Netflix定價能力無可取代

Jefferies 分析師 Brent Thill 透過一項最新用戶調查發現，Netflix(NFLX-US) 在國際市場上擁有無可取代的定價能力，展望未來，他認為該股上行空間擁有巨大潛力。

Thill 週三 (17 日) 對美國、英國和印度 1470 名 Netflix 用戶進行調查後，Thill 表示，Netflix 在國際市場上具有定價能力，調查發現 90% 印度用戶和 70% 英國的 Netflix 用戶，願意支付更高的費用。 Thill 指出，印度網民就超過 5 億，且近期印度推出的手機數位方案，也讓非寬頻網路用戶能夠使用串流影音。

Thill 指出，在定價方面，美國人的荷包似乎已經用罄，他的財務模型預測 Netflix 國內營收僅能實現個位數增長，而在國際市場上則能增長 25%。

分析師補充：「儘管目前我們認為近期價格不會改變，但我們仍對於 Netflix 的定價能力和透過貨幣化提高 ARPU (每位用戶平均收入) 的能力充滿信心。」

比起其他競爭對手，市場更偏愛 Netflix。 Thill 指出，超過 55% 的受訪者將 Netflix 評為他們首選的串流媒體影音平台，而在每個市場調查中，尾隨的第二順位僅有不到 20% 的支持者。

他寫道，用戶更喜歡 Netflix 的原創內容，這一消息降低人們對於第二輪電視節目取消而導致觀看量流失的擔憂。

「這些調查結果支持我們早期的評論，即 Netflix 早期對原創內容的投資，保護其平台質量，減輕用戶流失，未來 Netflix 能更善加控制其內容支出。」

調查還發現，英國目前有 62% 的用戶每週觀看時間超過 10 小時，而 59% 的印度用戶和 38% 的美國的用戶每週觀看時間也都超過 10 小時。

不過在疫情爆發前，英國這一數據比例為 32%、印度為 23%，美國為 16%。 Thill 表示，有工作的美國人平均每天通勤花費 54 分鐘，午休時間花費 36 分鐘，如今疫情讓他們每天多出 90 分鐘能夠在家中進行消遣娛樂活動。

週三 (17 日) Brent Thill 重申他對 Netflix 的「買入」評級和 520 美元的目標價。