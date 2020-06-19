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〈美股盤後〉四巫日駕臨前夕 道瓊連二黑 那指連五紅

〈美股盤後〉四巫日駕臨前夕 道瓊連二黑 那指連五紅 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉四巫日駕臨前夕 道瓊連二黑 那指連五紅 (圖片：AFP)

週四 (18 日) 美國上週初領失業金人數高於市場預期，再次突顯經濟復甦之路可能更加艱辛，美國 12 州新冠確診上升亦打擊華爾街信心，美股四大指數週四開盤走低，並在多數時間於窄幅波動。

油價上漲推動能源股揚升，消弭美股部分損失，道瓊終場小幅收黑，亞馬遜和 Netflix 等科技股助力那指連續五個交易日收紅。

市場密切關注週五 (19 日) 美股四巫日結算，「四巫日」(quadruple witching day) 為每季最後 1 個月的第 3 個星期五，4 種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算的日子，根據以往經驗，股市波動可能加劇。

政治消息方面，美國國務卿龐培奧（Mike Pompeo）和中國中央政治局委員楊潔篪於夏威夷檀香山舉行閉門會議，龐培奧稱，中國矢言履行所有美中第一階段協議的義務。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 836 萬例，死亡數突破 44.9 萬例，美國迄今累計確診數超過 216 萬，死亡人數至少 11.7 萬。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 39.51 點，或 0.15%，收 26,080.10 點。
  • 標普 500 指數上漲 1.11 點，或 0.04%，收 3,114.60 點。
  • 那斯達克指數上漲 32.52 點，或 0.33%，收 9,943.05 點。
  • 費城半導體指數下跌 3.95 點，或 0.20%，收 1,980.14 點。
標普 11 大板塊中，以能源、必需消費品、資訊科技和材料板塊收漲，房地產、工業和醫療保健領跌。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊中，以能源、必需消費品、資訊科技和材料板塊收漲，房地產、工業和醫療保健領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅 Alphabet 收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.49%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.040%；臉書 (FB-US) 上漲 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 下跌 1.73%；高盛 (GS-US) 下跌 1.12%；P&G (PG-US) 上漲 1.14%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.64%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.45%；波音 (BA-US) 下跌 0.088%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.52%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 0.49%。

費半成份股淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 0.94%；美光 (MU-US) 下跌 0.98%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.64%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.04%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.15%。

台股 ADR 不支倒地。聯電 ADR (UMC-US) 持平；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.06%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.05%。

焦點個股消息

中國電商巨頭京東 18 日正式登陸港股，掛牌首日報喜收漲 3.5% 至 234 元，但京東 ADR (JD-US) 週四下跌 1.97%。

零售商克羅格 (KR-US) 下跌 3.06%，該公司第一季財報獲利和營收優於華爾街預期，但新冠疫情的不確定性，克羅格沒有更新其全年展望。

Spotify (SPOT-US) 上漲 12.74%，該公司和華納兄弟、華納子公司 DC 娛樂公司 (DC Entertainment) 達成多年協議，將合作製作 DC 宇宙原創播客。

關鍵經濟指標

  • 美國 6 月費城 Fed 製造業指數報 27.5，預估 -27.4，前值 -43.1
  • 美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 150.8，預估 129.0，前值 154.2
  • 美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 2054.4，預估 1985，前值 2092
  • 美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 177.35，前值 200.2
美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Pantheon Macro 在一份報告中稱，尚不清楚初請失業金人數為何如此之高… 無論如何，這些數據都令人失望，並點出全面的經濟復甦將需要很長一段時間。

紐約人壽投資分析師 Lauren Goodwin 稱：「市場面臨如此強大的交叉趨勢，我們將會有一段時間的積極甚至繁榮，也會有失望的時候。經濟、政治、營收、健康和一切環境都不確定。」

富國銀行全球市場高級策略師斯 Scott Wren 在一份報告中表示：「我們認為，市場在相當多的利多中定價，並且隨著復甦發展，未來幾個月漲勢可能會有所喘息展。」

Scott Wren 稱：「預計未來幾個月會市場會出現波動，因為投資人將評估重啟經濟的進度以及消費支出狀況。」

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