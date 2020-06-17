日本對美貿易順差驟減 都怪肺炎疫情與頁岩油?

日本對美貿易順差幾乎消失。5 月對美貿易順差 (初值) 報 102 億日圓，年減 97.4%，出現日本貿易統計自 1979 年展開以來的歷史新低。

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，日本當月對美出口年減 50.6% 至 5884 億日圓，進口降幅對相對較小，年減 27.5% 至 5781 億日圓。

對於如此情況，《日本經濟新聞》週三 (17 日) 報導作出分析，提到美國「能源霸權」象徵的液化天然氣 (LNG)，日本在進口量的急速增加下，也是導致對美貿易順差萎縮的原因之一。

日本 5 月的對美出口，除了在醫藥品及部分化學品外，其他所有品項都出現 2 位數百分比的減少。

整體進口減少 27.5%，而其中也有品項出現增加，像是液化天然氣就特別醒目。日本從美國進口的液化天然氣，在 5 月達到 193 億日圓，是去年同期的 2.4 倍，也占了當月來自美國進口整體的 3%。

日本從 2018 年起，就大量的進口美國產液化天然氣。美國的頁岩油開採技術確立後，煉油廠也跟著大量興建，川普政權也要求各個國家來向美國的石油公司購買。而增加的也多為遠期交易，而非即期交易。這也導致在當前能源需求下滑的情況下，日本從美國進口的能源仍不斷增加。

日本的貿易統計是在 1979 年的時候展開，而對美貿易也從未出現過逆差。對美貿易餘額在 2000 年代中期達到 9000 億日圓水準，而在金融風暴時驟減。2010 年代則落在 4000 至 7000 億日圓水準，呈現增加傾向。

新冠肺炎疫情朝著趨穩的方向發展，日本的對美貿易餘額很可能再度走向增加。而這回的驟減，即使是一時之間的衝擊，也能從中看出日本與逐漸轉型為能源出口國的美國，在貿易上的關係變化。