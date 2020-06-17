日本5月出口大減28.3% 創金融海嘯以來最大跌幅

日本 5 月份出口，較去年同期大減 28.3% 至 4 兆 1847 億日圓。受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，創下過去金融海嘯後的 2009 年 9 月以來最大降幅。

《日本經濟新聞》週三 (17 日) 報導。日本財務省在同 (17) 日公布了 5 月份的貿易統計初值，當月出口額報 4 兆 1847 億日圓，年減 28.3%。

而今年 3 月及 4 月份的出口減少幅度各為 11.7% 與 21.9%，減少幅度持續擴大。在肺炎疫情影響下，全球經濟活動發生停滯情形，特別是汽車驟減 64.1%。

日本 2020 年 5 月貿易收支 (圖片來源：日本財務省)

日本 5 月的出口表現，在各個國家及地區都呈現低迷不振的情況。美國方面年減 50.6% 至 5884 億日圓，是 2009 年 3 月以來最大降幅。汽車減少 78.9%，汽車零件也減少 73.2%。

歐盟方面年減 33.8% 至 3638 億日圓。汽車減少 47.6%，同樣出現大幅衰退。

經濟活動較各國早一步出現起色的中國方面，年減 1.9% 至 1 兆 1262 億日圓。降幅較 4 月時的 4.0% 出現縮小。在非鐵金屬等方面有出現恢復情況。化學品原料、汽車、半導體製造裝置的出口則出現減少。

對全亞洲出口，年減 12% 至 2 兆 7449 億日圓。

令一方面，日本 5 月份進口額報 5 兆 181 億日圓，年減 26.2%。其中，原油出現年減 78.9% 的大幅衰退。貿易收支出現 8333 億日圓的逆差，連續 2 個月出現貿易赤字。

在來自各國家地區的進口數據方面，美國報 5781 億日圓，年減 27.5。歐盟報 5751 億日圓，年減 29.6%。中國報 1 兆 5112 億日圓，年減 2.0%。