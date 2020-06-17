〈鴻海新風貌〉鴻海研究院揭牌 建構200人團隊鎖定五大前瞻技術

電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日宣布，正式成立「鴻海研究院」，旗下同時設立五大研究所，聚焦人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算的應用布局，目標建構 200 人團隊，鎖定未來 3-7 年的前瞻技術，藉此加速「F3.0 轉型升級」的節奏。

鴻海董事長劉揚偉去年上任後，訂下集團「F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級」三階段短、中、長期計畫目標，藉此提升集團產業層次，進而提高獲利，其中，研究院的成立，正是邁向 F3.0 轉型升級之路的重要發展策略之一，強化鴻海技術與產品創新，從過去「勞力密集」升級至「腦力密集」進一步提升核心競爭力。

鴻海指出，研究院跳脫以往事業體框架，不侷限於聚焦現有客戶產品，主要專注於未來 3-7 年的前瞻技術研發，旗下五大研究所將以平均 40 位尖端技術研發人才的編制，目標建構 200 人團隊，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台，為集團「3+3」產業技術端夯實基礎。

據了解，鴻海研究院網羅全球一流學者專家出任諮詢委員，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復博士等，借重學術界、產業界的力量，充實研究院的研發量能，也將透過產學合作形式，延攬高端研發人才。

鴻海研究院五大研究所包括：

人工智慧研究所：促進人工智慧在集團產業運用的研究發展、推展人工智慧分析的專業訓練、提升前瞻之人工智慧應用研究，搭配集團高速運算中心、邊緣運算等硬體基礎上，開發出不同的應用領域，並與世界頂尖研究接軌。

半導體研究所：發展前瞻奈米電子元件設計與開發，探索於集團工業物聯網之應用可能，培養將來可從事於積體電路製造及設計相關產業的人才。整合集團內部半導體資源與外部供應鏈策略夥伴，藉由半導體創新，提升終端產品價值。

新世代通訊研究所：新一代 5G 及下世代核心網路技術，發展超高寬頻和低延遲特性，應用至各個集團中的業務單位，並制定可能之技術標準。

資通安全研究所：強化培育資安人才之技術能量、發展科技與資訊安全跨領域應用，並創新與實務應用技術之資安菁英人才，落實於集團各場域實務應用。

量子計算研究所：促進量子運算技術的教學、探索和新應用的開發，並協助對量子系統及其應用的科學與工程具有濃厚興趣的研究者，在產業領域找出發揮應用的空間，也培養集團內的技術人才。