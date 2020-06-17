盤前財經大事搶先讀2020年06月17日

今日操盤前瞻

法說會：矽力 - KY

除權息：漢唐、台塑化、東生華

五天飆破百例確診 北京市再上調「應急響應」等級至二級

短短五天內累計確診數飆破百例後，北京市政府週二 (16 日) 晚間宣布，經新冠肺炎 (COVID-19) 防控小組評估疫情形勢後，確定自即日起將疫情防控「應急響應」等級由三級上調至二級。閱讀全文...

IMF 悲觀下調全球經濟預測 警告危機前所未見

週二 (16 日) 國際貨幣基金組織 (IMF) 首席經濟學家 Gita Gopinath 表示，即將發布的 6 月《世界經濟展望報告》中，全球經濟預測將出現比 4 月份估計更嚴重的萎縮，並警告危機前所未見。閱讀全文...

〈美修改華為禁令〉允許美企與華為制定 5G 標準 台積電可望受惠

美國商務部公告修改美國企業與華為生意往來的禁令，以利雙方合作共同制定 5G 網路標準，市場解讀，在商務部修改禁令後，將可推進 5G 標準制定進程，可望進一步加速 5G 通訊發展，而台積電 (2330-TW) 身為晶圓代工龍頭，為國際大廠搶攻 5G 商機不可或缺的夥伴，在 5G 發展加速下，營運也將受惠。閱讀全文...

台幣再度挑戰逾兩年新高 台灣央行疑對匯率升勢發出不耐訊號

隨著台幣兌美元走強並挑戰逾兩年高點，台灣央行匯率穩定的舒適區遭受考驗，台灣本地匯市近日出現疑似央行加大「拉尾盤」、緩阻台幣升值力道的跡象。閱讀全文...

〈聚陽股東會〉美系客戶奪美國政府布口罩標案 將同步受惠

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 跨足防疫領域，董事長周理平昨 (16) 日透露，目前防護衣月產能攀升至 30 萬件，更透過美系服飾品牌客戶，取得美國政府布口罩訂單，將進一步貢獻營收。閱讀全文...