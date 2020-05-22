〈鴻海股東報告書〉最壞的時代是最好的年代 做好準備迎新局

鴻海 (2317-TW) 股東報告書今 (22) 日出爐，這也是董事長劉揚偉去年從郭台銘手上接下董座後的首份報告書，劉揚偉提到，今年雖然有疫情衝擊，但最壞的時代，也是最好的年代，會做好準備迎接新局。

劉揚偉坦言，去年對鴻海集團來說，是相當不容易的一年，外有美中貿易大戰燒得火熱、內則有公司領導團隊交棒轉換，內外都處在一個高度變動時期，是充滿挑戰的一年。

他也特別感謝創辦人郭台銘打下紮實基礎、股東的全力支持、客戶的充分信任，及員工與供應商夥伴的辛勤付出，繳出了全年營收再創新高的漂亮成績單。

除交出好成績外，劉揚偉也承諾，將繼續追求良好財務績效，長期穩定創造更高的經濟價值回饋給股東，同時落實公司治理原則，並持續提高鴻海資訊透明度。

過去半年，全球歷經疫情衝擊，劉揚偉表示，集團一方面首重防疫、務求確保員工安全，一方面心繫客戶，加緊復工復產腳步，儘管疫情為世界經濟帶來了考驗，但「最壞的時代，也是最好的年代」。

劉揚偉指出，鴻海從一開始的奠基於核心製造技術，到近年積極往工業互聯網應用發展，與致力於資通訊科技領域的研發，成績都有目共睹，端看鴻海是否能準備好了迎接新局。

最後，劉揚偉強調，雖然集團並不需要直接面向消費者，但公司所做的每一件事情，都是在「致力於為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者」的信念而存在、服務。