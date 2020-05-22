〈鴻海股東報告書〉劉揚偉首份報告書聚焦轉型 跨足新產業擬增八營業項目

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉首份股東報告書出爐，內容聚焦轉型，包含從勞力密集轉型至腦力密集、F3.0 (Foxconn 3.0) 轉型等計畫，由內而外到新事業，同時，因應轉型所需，鴻海也擬在此次股東會修訂公司章程，新增八條營業項目。

劉揚偉表示，鴻海不斷極力求新求變，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法就是走上 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、以及 F3.0 轉型升級，三條看似有區分、其實卻是合而為一的道路，朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

在 F1.0 現況優化部份，劉揚偉表示，「分工、分享、興利、除弊」四大重點貫徹執行，以「強中央、富地方」的精神，讓中央與子公司以及中央與次集團之間分工清楚，並全力推動集團內部的資訊高速公路，以彼此即時分享各項資訊與心得。

他指出，今年新冠肺炎疫情剛開始爆發，「分工、分享」的協作就發揮了功效，讓全球各廠區得以聯手超前佈署、有序推進復工復產，另外，集團也在採購流程中導入系統化機制，以排除人性所可能帶來的弊端，減少不必要的成本、增加股東利潤，進而達到「興利、除弊」的效果。

在 F2.0 數位轉型方面，劉揚偉表示，善用數位科技使整體營運更有效益，優化網站平台以與投資大眾高效溝通、提昇法人與投資人體驗；也建構了供應鏈管理平台，讓上游廠商與客戶都能清楚相關訂單執行情況，一方面使可藉由明確的數字表現強化供應商管理，另方面也讓公司能夠更機動迅速滿足客戶的需求變化。

另外，鴻海也著手建立各種大數據資料庫，讓各管理環節能依照客觀數據，而非人的主觀意識做決策，形成自動化的智能決策流程，提高決策速度與品質，無論是生產或是績效管理也都將以數位科學化方式來「提質、增效、降本、減存」，最終則極大化集團收益報酬。

至於 F3.0 的轉型升級，劉揚偉指出，將藉由研發新技術與投身新產業來達到目標，投資「電動車、數位健康、機器人」此三大產業，以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」這三項新技術領域，以「三加三」作為公司重要的發展策略。

劉揚偉以電動車為例，鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件，可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。

而因應轉型，鴻海也擬在此次股東會修訂公司章程，新增八條營業項目，包含：資訊處理服務業、電器及電子產品修理業、機車及其零件製造業、生物技術服務業、研究發展服務業、醫療器材製造業、醫療器材批發業、醫療器材零售業等。