〈特力股東會〉何湯雄看去年獲利是谷底 今年將較去年好

連鎖居家品牌貿易商特力 (2908-TW) 今 (17) 日召開股東常會，在獲利連續衰退 2 年後，特力集團總裁何湯雄表示「我覺得去年已經是最爛了」，在處分完中國虧損事業體後、加上部分虧損事業虧損幅度持續收斂，預料今年獲利一定會較去年好。

何湯雄說，去年認列閉店損失近人民幣 1 億元，今年不再有此包袱，且其他虧損事業體虧損幅度正收斂中，再加上百貨公司櫃位有降租情勢，今年肯定獲利可較去年好。

面對疫情衝擊，何湯雄坦言，在此嚴峻環境下，小公司真的會被淘汰，但是對特力而言，「每一次危機就是很大轉機」，對後市並不看淡。

特力目前成長動能最穩定的是貿易事業，何湯雄說，「貿易是 always there」，並不會因近年的反全球化趨勢受太大影響，即便今年有疫情來襲，截至目前主要客戶並未取消貿易訂單，「6-8 月出貨都還不錯」，並強調，在市場快速變化下， 現在已經不只是做純貿易，「特力已是貿易服務公司」，將積極發展起目前市場上並未見的貿易平台，整合採購商和供應商，這是特力的競爭優勢。

另一方面，何湯雄進一步表示，服務業不太好走，現在消費者要求的服務都要很精準且快速，再加上 30 歲以下的消費者快速流失，因此，旗下零售事業體必須不斷創新並發展電商，並透露不排除在南部增設國內第二座物流中心。