巴克萊：美股上漲背後 並非來自散戶的力量

美股自 3 月底以來的瘋漲，與散戶大量進場的時間一致，一些分析師認為，散戶是這波美股上漲的主要動力，不過巴克萊銀行 (Barclays) 在最新報告指出，兩者出現相關並不代表因果，小散戶在這波反彈中的選股，實際上表現較差。

過去一段時間以來，美股市場表現與經濟數據落差極大，分析師認為，「害怕錯過 (FOMO)」追漲模式，是這波行情的大漲因素。與此同時，使用交易軟體 Robinhood 等「零佣金」下單的散戶投資人大增，引來市場猜測，新的散戶投資人推升了市場的漲勢。

市場的怪象不僅如此，一些在疫情中面臨危機受挫，甚至很可能宣布破產的公司，突然股價大漲，例如租賃汽車巨頭 Hertz、頁岩油商 Chesapeake Energy，這些都非專業投資人會追逐的標的，卻出現意外之外的瘋漲，也引來對散戶選股的關注。

巴克萊使用 Robinhood 數據分析散戶投資的個股後表示，Robinhood 客戶增加與標普 500 指數上漲沒有明確關係，事實上，他們精選股票的表現不佳。

巴克萊分析師 Ryan Preclaw 表示，僅僅因為兩件事同時發生，並不意味著一件事導致了另一件事。在 Robinhood 上，雖然一些大漲股票如亞馬遜 (AMZN-US)，散戶持有量大增，但一些低回報股票的散戶持量，也同樣大幅上升。

Preclaw 表示，Coty(COTY-US) 一直是標普 500 指數中表現最差的公司之一，但 Robinhood 用戶持有這支股票的量，卻出現了 6 倍的增加。

巴克萊的分析結果顯示，Robinhood 的持有量與股價走勢之間，實際上存在負相關，散戶添加入投資組合愈多的個股，同時間的股價表現愈差。

Preclaw 指出，這些結果不該被視為真正的因果關係，因為缺少控制等更進一步的統計證據，但這已經有助於說明，Robinhood 的散戶並沒有系統性的推高股價，這不是股價上漲的原因。