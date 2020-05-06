TD Ameritrade：疫情重創航空業 散戶投資者卻大買航空股

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於航空業造成重創，且巴菲特亦在週六 (2 日) 波克夏海瑟威的股東會中表示，已拋售美國 4 大航空公司的全部持股，但美國網路券商 TD Ameritrade 卻指出，美國的散戶投資者於 4 月份大量買進航空類股。

TD Ameritrade 分析師 JJ Kinahan 於週一 (4 日) 表示，4 月份整體散戶投資者對於美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US)、及達美航空 (DAL-US) 投資部位，皆呈現淨買入的狀態。而大部份投資者是抱持著長期投資的心態。

但是，巴菲特卻於週六 (2 日) 宣佈認賠出清 4 大航空公司的持股。巴菲特表示，肺炎疫情對於航空產業造成了重大的改變，且該產業的前景仍具高度不確定性。

自今年以來，聯合航空、達美航空、及美國航空的股價皆下跌超過 60%，而西南航空 (LUV-US) 則是下跌了 49%。而在巴菲特宣佈脫手航空類股後，航空公司的股價於週一 (4 日) 皆下跌了 5% 以上，美國航空股價更是大跌 7.7%。

4 月份美國股市呈現強勁上揚的態勢，S&P 500 指數上漲了 12.7%，為自第二次世界大戰以來，第三大的單月漲幅。

根據 TD Ameritrade 數據統計，除了航空公司之外，飛機製造商波音 (BA-US) 及郵輪公司嘉年華集團 (CCL-US)，亦為 4 月份相當受到散戶歡迎的兩檔股票。

除了航空及郵輪產業之外，散戶投資者於 4 月份所買進的其他股票，大多與大盤的相關性較高，包括道瓊成分股埃克森美孚 (XOM-US)、迪士尼 (DIS-US) 及 AT&T(T-US)。

於週三 (6 日) 台北時間凌晨 0 時許，美國航空股價上漲 0.2%，達每股 9.83 美元。