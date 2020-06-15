〈房產〉透天住宅又成市場焦點 六都中台南平均總價不到千萬元

房仲業者統計今年 2-6 月期間在官網上的瀏覽的住宅產品類型，透天產品佔比達 44.5%，其次為電梯大樓 35.8%，透天產品點閱量增加 8.4 個百分點，其中瀏覽量最多的縣市依序為台南、台中和桃園。依實價登錄顯示，統計六都透天產品以台南坪數 55 坪，且平均總價不到 1000 萬元最低。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，透天產品有天有地，出入單純，可運用空間又大，在房價基期較低的中南部有一定市場力，不過近年受到房價走揚和少子化影響，大部分的購屋族都偏好新社區大樓。然而防疫期間強調社交距離，有換屋規畫的人，在價位相近的情況下，對透天產品的好感度大增。

台灣房屋智庫統計實價登錄 2019 年至今交易透天產品的總價和平均坪數，其中，六都中以台南總價最低，平均 959 萬元，其次為桃園，1023 萬元，平均坪數都在 55-56 左右；而在房價最高的台北市，想住透天產品，平均要價 4375 萬元，且平均坪數最小，僅 49.9 坪。

張旭嵐分析，目前具市場性的透天產品分四大類，一般純住宅的透天在中南部比較有市場，新蓋的別墅甚至走豪墅路線，吸引區域中預算豐沛的換屋族目光。而在中南部大學或產業園區周邊，則是不少專門蓋來隔套出租的透天產品，因投報率約在 3-4%，吸引退休公教人員改當包租公。

而在雙北市區商圈，具有店面效果的透天，即使屋齡高，但仍有一定身價，不僅一樓當店面，二三樓也有辦公室或樓店效應；至於北台灣更不乏 30 年甚至 40 年以上老透天，因具有都更價值，賣出上億元的身價也不足為奇。