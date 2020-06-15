看好潛力 紡織生技大咖搶駐南港村泉頂級商辦

村泉機構打造出一棟宛如美術館、空間與生態自然融合、格局動線串聯創意美學與效率的 A 辦總部。

在疫情和全球變局下，「台商回流潮」帶動資金、產線、人才、技術返台，讓新世代 A 辦總部更供不應求。村泉建設在南港「超前佈署」的全新落成 A 辦總部「村泉 NEO ONE」，就傳出早已打入國際供應鏈的紡織大廠、知名生技企業與實力派上市櫃公司。

5 月初宏盛在南港斥資 31.67 億元狂補土地庫存，富邦人壽也以近一成溢價率，狠砸 282.87 億奪下今年最大宗土地標售「大南港案」。據統計，南港大型開發案數量超過 20 餘筆，基地面積逾 10 萬坪，6 年後將新增商用不動產樓地板面積相當於 6 棟台北 101。

南港匯聚「軟體、會展、交通、新創、生技」5 大中心，是全台唯一擁有高鐵、台鐵、捷運板南線與文湖線等四鐵共構優勢的地區，儼然台北下一個亮點，進駐產業多為軟體、生醫、研發、傳產、物聯網、AI、5G 應用企業主，看中南港的可能性和未來性，特別是去年底南港 A 辦刷出每坪 100 萬元刷新天價，更展現出「第二信義計畫區」實力。

村泉建設表示，南港 20 餘筆超級商用不動產開發案，匯聚千億投資額，但「南港真正的潛力在我們的企業買主身上。」有了這些打進全球產業鏈的台灣隱形冠軍企業進駐，台北市產業發展局局長林崇傑才敢喊出「南港產業發展三箭－生技、會展、新創！」、「未來產值將從現在的一年 6,000 億元翻三倍，上衝 1 兆 8,000 億元！」。

村泉機構預見「東區門戶計劃將催生出一個超越信義計劃區的南港」，力邀建築美學大師郭旭原，以前衛 NEO、唯一 ONE 為概念，打造出一棟宛如美術館、空間與生態自然融合、格局動線串聯創意美學與效率的 A 辦總部―「村泉 NEO ONE」規劃 100~600 坪、全棟 7,200 坪的大未來企業總部，在南港之心，宣示企業買主卓越的視野與高度。