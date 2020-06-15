「政策托底」規模史無前例 進階版定期定額擁三高優勢

時序將進入下半年，後疫情時期如何投資備受矚目，統一投信表示，全球資金正處於歷史上最寬鬆時期，「政策托底」規模史無前例，建議基金投資人採用進階版定期定額「日日扣」功能，用「三高優勢」來應對時刻變化的國際局勢與高波動的股市。

全球經濟活動從大封鎖進入有序開放，各國政府不斷加碼推出財政刺激方案，景氣觸底，油價回升，加上各大央行對市場撒錢的效應持續顯現，推升全球股市走揚。不過，在投資人轉趨樂觀同時，市場仍有不確定風險，包括：美中關係持續惡化，全球產業供應鏈重整與生產基地轉移，各國解封後是否會有二次群聚感染或秋冬新一波疫情流行。

統一投信表示，全球資金正處於歷史上最寬鬆時期，「政策托底」規模史無前例，而美中爭霸已發展為長線議題，將會持續干擾金融市場，由美國帶領全球景氣短中長期向上的方向不變，在大循環周期裡會有小周期起伏。

因應劇烈波動的新常態，統一投信推出定期定額「日日扣」功能，取消傳統上固定扣款日的限制，縮短作業時間，讓投資人更能快速有效率調整投資策略，更貼近不同族群的資金規劃，並且擁有「三高優勢」，以達到理財目標。

三高優勢包括：

高彈性：傳統定期定額每月固定 3 個扣款日，例如 8、18、28。日日扣是每月 1 日至 31 日都可扣款，日期任選，天數自訂。打散投入金額，進場時點更分散，投資成本更平均。

高效率：傳統定期定額申購或變更需 5 個工作日生效，日日扣不論新申購或變更，只要「1 個工作日」，例如今天下午 4 點前變更，明天即可生效。

高掌握：自由選擇扣款日，與財務收支規劃更貼近。危機入市也要嚴守資金控管，遇到大跌要加碼，可計算自己 3 個月或一段時間內可增加投資的金額，均分在不同扣款日。若是採取系統設定一定跌幅就自動加碼的機制，雖然省事，但碰到像 3 月史無前例的股災跌勢，可能一個不留神被連續扣款十幾天，連生活費都給扣光了。

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