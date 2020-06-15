走出疫情尋找投資新契機 惟仍需留意三大風險

新冠病毒疫情衝擊全球經濟，展望下半年，投資市場將如何發展及佈局？法人認為，由於疫情加劇市場波動，未來投資部局仍需要注意地緣政治緊張、政府債務上升及對日本化現象的擔憂等三大風險。而全球市場中，看好亞洲股市及債市，仍具有潛在投資機會，值得留意。

經濟活動減緩 低利成為常態

隨著全球各國陸續重啟經濟，經濟何時復甦也備受關注，瀚亞投資（新加坡）投資策略長 Ooi Boon Peng 指出，經濟數據將在第三季或第四季強勁反彈。倘若在 2021 上半年疫苗研發順利並大量生產，預料 2020 至 2021 年的經濟活動將會消失，對企業的衝擊也將拖累 2021 年的經濟活動。此外，疫情降低了消費需求，加上近期油價下跌和勞動市場膨脹，預料通膨將下降，而通縮壓力可能抵消了供應端限制所導致的通膨上升。

放眼未來，Ooi Boon Peng 指出，如果全球經濟未能順利復甦，例如人口老化和技術中斷等結構性問題將帶來更大的通縮壓力，一旦成為現實，利率將很難正常化。因此，預期利率將明顯低於先前水準。

瀚亞投資（新加坡）投資方案長 Kelvin Blacklock 則認為，各國當局者可能逐步撤回財政刺激措施，如果財政寬鬆政策繼續，可能打破長達十年的通縮週期，導致更高的殖利率和更陡峭的殖利率曲線；相反地，如同全球金融海嘯，如果政府隨後被迫實行緊縮政策，在可預見的未來，低利率和低通膨時代將持續發生。

疫情中尋找嶄新投資機會 優質價值股等待挖掘

由於新冠肺炎所造成多國封鎖，加速科技創新變革，更導致人類行為出現某些永久性變化，也出現了嶄新投資機會，Kelvin Blacklock 指出，線上娛樂、工作、學習和購物新模式應運而生，科技突破者將持續受益。健康護理產業因疫情爆發而受惠，隨著經濟重啟階段，消費相關和循環性類股自然為新興市場帶來新商機。

不過，已開發國家與新興市場國家前景大不相同，投資人應該審慎選擇。Kelvin Blacklock 表示，部分新興市場國家因貨幣貶值和債券利率大幅上升，嚴重地限制了財政政策效果。美股股價淨值比（P/B）目前來到「高價區」，但總統大選所帶來的不確定性可能會加劇市場動盪；另一方面，亞股展現投資吸引力，MSCI 亞太股票（日本除外）估值接近歷史低位。

Source: Refinitiv Datastream, May 2020

Ooi Boon Peng 則認為，具備現金流和收益被低估的優質公司仍舊值得投資。舉例來說，瀚亞全球新興市場及亞洲區股票團隊所重倉的中國大型流動性銀行，相較於 2008 年金融危機時，現在企業體質與資產負債表更為健康。同樣地，研究團隊也運用科技，從韓國、台灣和中國大陸市場中發現許多具有吸引力的股票，使價值股和成長股的差異縮小。

Source: Refinitiv Datastream, May 2020

樂觀看待美國科技股 公司債具生機

市場何時才能恢復安定？Kelvin Blacklock 認為，必須滿足以下三個條件：1）新冠病毒可預見最終規模，並且證明感染率長期以來到高峰； 2）提出可靠的政策方案； 3）對金融市場運作保持信心。

目前對風險資產持中立態度，投資應該更具遠見，部分投資人可能選擇回歸基準指標權重配置，面對市場快速變化，可有效率地增持債券和減持股票。Kelvin Blacklock 指出，隨著基本面觸底，正增持股票和降低債券存續期。也對美國科技股保持樂觀，儘管美國科技業估值相對於美股處於中性位置，但報酬表現相對高。目前投資偏好在政策彈性最大的地區，無論股票和公司債偏重美國及中國，並青睞優質價值標的。

固定收益方面，Kelvin Blacklock 認為，在投資人普遍認為經濟成長放緩、通膨率較低情況下，成熟國家主權債殖利率表現欠佳，因此信用債可能帶來更多價值，尤其是在聯準會干預美國投資級債券和高收益債券市場後，利差也已穩定。成熟國家央行是公司債的積極購買者，目的在防止債券違約，這也有助於鞏固公司債市場，而這些購債計劃並不會很快結束，同樣可防止債券殖利率突然上升。當新興市場債利差來到歷史高點，看見潛在投資機會。

亞洲高收益債投資價值浮現

隨著經濟活動逐步復原，加上追尋收益與穩定報酬的鉅額資金買盤支持，對亞洲固定收益市場帶來支撐。Ooi Boon Peng 指出，預計亞洲通膨率將維持較低水平，相較之下，亞洲實質政府公債殖利率維持在較高水準，與其他無風險資產相比，亞洲投資級信用殖利率仍具吸引力，看好新興市場中的亞洲投資級債，將為投資者帶來更穩定的信用利差和整體報酬。

先前因流動性因素而遭到拋售的亞洲高收益債券，信用利差來到極具吸引力的水平。相較於已開發國家較低的公債殖利率，無論從名目殖利率或實質殖利率來看，亞洲高收益債券信用利差都提供了良好的價值。

Ooi Boon Peng 表示，統計 2005 年以來，投資人若在高於 800 個基點的利差水平時進入亞洲高收益債券市場，而後連續 3 年平均報酬可達 16%。瀚亞投資固定收益團隊將高度關注高收益債公司的商業模式可行性和可持續性、現金流及進入資本市場的能力，避免亞洲高收益投資組合發生違約。

Source: Bloomberg, JPMorgan, ICE Benchmark Administration Limited (IBA), 24 April 2020 (daily data); JPMorgan Asia Credit Index – B sub-index; ICE BofAML US High Yield B Option-Adjusted Spread retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; August 1, 2018. HY: High Yield. * Spread differential between Asian HY B rated and US HY B rated. Please note that there are limitations to the use of such indices as proxies for the past performance in the respective asset classes/sector. The historical performance or forecast present in this slide is not indicative of and should not be construed as being indicative of or otherwise used as a proxy for the future or likely performance of the fund.

留意三大風險 保持高度警覺

展望未來，瀚亞投資指出，由於疫情加劇市場波動，需要留意幾項風險，包括地緣政治緊張、政府債務上升及對「日本化 (Japanification) 現象」的擔憂。隨著各國封鎖令放寬，再度出現第二輪感染風險，這可能導致封鎖令重啟。要留意的是，長期的經濟衰退，終將導致全球企業破產數量增加，石油價格崩跌已使石油和天然氣公司承受巨大壓力，酒店業和服務業信用違約上升的風險更大。

此外，地緣政治風險將在未來幾個月內加劇，瀚亞投資表示，這波疫情突顯了歐盟脆弱，引發了民族主義的崛起和對於「自立」的渴望，也觸發中美之間日益緊張的情勢。這波疫情帶來的另一個後果，則是世界「日本化（Japanification）」，也就是債券殖利率穩步下跌，且維持低點；但相較於日本，已開發國家殖利率的下跌速度更快。

瀚亞投資認為，未來幾個月經濟數據可能一片黯淡，金融市場受益於大規模的政策刺激以及聯準會提供無限支持的承諾，預料仍有表現空間。建議當前投資人需要保持審慎態度，注意財政和貨幣刺激可能帶來的潛在市場上漲，並且通過監測市場情緒指標，對市場保持高度警覺。