人口老化與低利衝擊 高評級債搶手

高齡化是 21 世紀的全球問題，將對人類的生活方式產生重大衝擊，尤其在低利率將成新常態下，人口老化恐成經濟大黑洞，景順投信表示，面對千變萬化的投資市場以及低利率的雙重夾擊，建議透過具「高評級」特色的投資等級企業債券來抵禦低利與風險。

不僅國際局勢不斷變化，理財需求也會跟著年紀改變，景順投信指出，隨著戰後嬰兒潮世代一個個的退休，低利環境與老化人口之間的關係也逐漸被連結起來，在多數退休人士依賴儲蓄或利息支撐退休生活下，一旦市場長期維持低利率，退休生活勢必受到一定的衝擊。

人口高齡化加速了投資等級債券基金規模增長

資料來源：晨星，截至 2019 年 12 月底

根據統計，國內 65 歲人口比例有逐年上升的趨勢，年齡越大，投資選擇往往越趨保守，厭惡風險的程度也會提高，這樣的趨勢，反映在最近幾年投資等級債券以及高收益債券基金規模增減上，可以發現從金融海嘯之後至今年四月底，投資等級債券基金規模有急起直追的現象，主要是掌握全球財富的戰後嬰兒潮世代的老化，成為推動高評級企業債基金規模的一個主要動力來源。

此外，全球戰後嬰兒潮除了步入退休，更有財富傳承的需求，投資等級企業債能為投資人提供信用品質較高的保證，跟主要成熟國家公債相比的債息也比較吸引人，因此未來對於投資等級公司債的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是人口老化及低利環境趨勢下的投資首選。

景順環球高評級企業債券基金一手掌握全球優質的投資級企業債券，聚焦於優質發債企業，經理人 Lyndon Man 表示，由於全球人口老化、債務問題及長期需求停滯等因素，總體環境要看到 V 型復甦的可能性低，因此基金投資組合將傾向能提供利差的高品質資產。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0208(revised)