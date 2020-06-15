理財安全氣囊 高評級債券不可少

林奇芬 2020年6月15號10點0分

投資市場上我們常說一句話，「世事難料」。這句話在 2020 年更是發揮的淋漓盡致。一場新冠肺炎病毒重創全球，股債市都受到衝擊，但有一個投資商品卻展現超強抗震力，那就是「高評級企業債券基金」。如果想讓自己安穩度過各種不可預料的危機，可在投資組合中放入這個產品，就像為自己準備一個安全氣囊，讓你安心度過多變市場。

企業債利率高於公債，波動小於高收債

新冠肺炎疫情延燒的 3 月天，全球股債市都大跌，之後各國央行快速降息、投入大筆資金量化寬鬆，首先受惠者是成熟國家公債，其次就是高評級企業債。由於美國基本利率已經降至 0%，美國 10 年公債殖利率目前僅有 0.6% 水準，德國 10 年公債殖利率更是來到負利率 - 0.5%，實在無法滿足想賺利息投資人需求。相較之下，AAA 級最高評級企業債券目前利率水準約 1.9%，BBB 級投資等級債券目前利率水準約 3.5%，更可以符合穩健型投資人需求，也成為現階段值得留意的投資標的。

過去台灣投資人獨鍾高收益債券基金，但今年市場大幅震盪，高收益債券基金淨值都受到不小衝擊，相較之下，投資級債券基金卻可以交出正報酬。其中，「景順環球高評級企業債券基金」表現相當穩健，在同類基金中，短中長期報酬率排名居前，且標準差較低、波動小，投資人可以多多留意。

資料來源: 晨星, 基金績效統計至 2020 年 4 月底，年度報酬為 2010-2019 年。本基金為景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) C - 年配息股 美元，成立日期為 2009 年 9 月 1 號，參考指數為 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Hedged USD) 獎項資料來源為 AsianInvestor，獎項評選期間至 2020 年 1 月

再進一步深入追蹤景順全球高評級企業債基金的投資內容，有以下幾點特色:

一，投資市場分散至全球，並不重押單一國家。

根據資料顯示，這檔基金目前持有美國債券占比 25%，歐洲債券占比 25%，

中國債券占比 12%，另外則分散在更多其他國家，並不集中於單一市場，可以適度分散風險。

二，產業分散，以高評級為主，違約風險低。

此基金投資公債產品比重不到 20%，80% 投資於具有投資等級的企業債券，其中 40% 是金融產業，33% 是工業類，5% 公用事業類。信用評等有 60% 在 BBB 級，20% 在 A 級，非投資等級債券佔比僅 10% 左右，整體債券品質良好，違約風險低，但相對可獲得較高的利息收益。

景順還球高評級企業債券策略投資比重

資料來源: 景順投信，統計至 2020/3/31

三，重視 ESG，精選債券品質

這檔基金在挑選債券時，更重視該企業是否符合企業社會責任 (ESG) 標準，根據目前市場研究，若企業符合 ESG 標準，長期風險調整後報酬率更穩健，違約率更低。而該基金特別重視這方面評分，此基金更獲得 2018 年機構資產管理 ESG 創新獎、ESG 最友善基金公司排名前五大，顯見對企業品質極為重視。

四，適度加入主題式投資與避險策略

一檔管理良好的債券基金，除了要挑選債券、預測利率方向、評估進場時機之外，更要懂得適時危機入市，或適度避開風險。

該基金會針對趨勢方向，挑選適合的產品配置，例如，中國經濟雖受到美國與疫情衝擊，但中國科技、電訊、媒體產業卻穩健成長，這類債券就具有投資吸引力。又例如近期疫情衝擊大，許多國家民粹主義興起，帶來地緣政治不安，但也創造了撿便宜的投資機會。該基金會動態調整投資組合，並在債券價格偏高時適度獲利出場。

五，以美元為主，降低貨幣風險

該債券以美元投資為主，降低債券匯率風險，對長期投資人也更有保障。

做好資產配置，高評級債券是必備工具

在新冠肺炎病毒重創下，我們聽到對經濟預測的不同版本，有人說 U 型復甦，有人說 L 型復甦，較少人認為是 V 型。這些不同版本莫衷一是，究竟該聽誰的呢? 與其猜測不可知的未來，還不如做好資產配置。

我個人認為，將一半資產用高評級債券持有，安心領取利息，另外一半資產可以用二年時間定時定額投資股票基金，既有穩健收益，又兼顧長期成長，才是最輕鬆安穩的理財策略。其中，高評級債券基金就是適合持有的安全氣囊，而你是否已經加入自己的資產組合了呢?

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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