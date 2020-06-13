停工拖累美洲業務 卡特彼勒5月銷售跌幅創10年之最

美國重型機械生產商卡特彼勒 (CAT-US) 週五 (12 日) 公布最新銷售數據，防疫封鎖措施促使工廠停工期限不斷延長，在美洲業務拖累下，卡特彼勒 5 月全球機器銷售跌幅創下 10 年來最高水平。

卡特彼勒指出，截止今年 5 月的前三個月，全球機器銷售額下滑 23％，以地區來看，又以北美業務銷售下滑 36% 最為劇烈，兩者跌幅皆創下 2010 年以來最高水平。

其他地區業務情況分別如下：拉丁美洲銷售下滑 31%，為 2016 年 12 月以來最大，歐洲、非洲和中東地區業務銷售下滑 12%，亞太地區下滑 1%。

5 月機器銷售數據統計 (圖：卡特彼勒)

5 月銷售數據顯示，工廠停產使礦業、建築業等企業獲利前景轉趨悲觀，連帶拖累這家重型設備商的復甦前景。

BMO Capital Markets 分析師 Joel Tiss 週五 (12 日) 將卡特彼勒股票評級自「優於大盤」(Outerperform) 下調至「持平大盤」(Market Perform)。他認為，客戶預算限制和政府財務緊縮兩大因素，可能使這家設備商的終端市場復原趨勢面臨巨大挑戰。

Tiss 進一步表示：「我們認為今年私人和公共建築支出將普遍疲軟，至於其他領域，該公司的能源客戶也受到財務狀況限制，比起新項目和機器設備的投資，礦業公司的投資人也更希望獲得高額的資本報酬，有上述這些問題，我們很難想像卡特彼勒會在近期出現強勁增長。」

今年以來，卡特彼勒已下跌約 16%。截至台北時間週六 (13 日) 凌晨 0:50，卡特彼勒股價幾乎持平，暫報每股 121.58 美元。

儘管疫情拖累需求，Tiss 認為卡特彼勒正在努力削減資本支出，使公司成本結構變得更加靈活。「因此，我們認為相較於之前，現在的卡特彼勒更能承受經濟下行帶來的衝擊。」Tiss 說道。