〈美股早盤〉美股一日暴跌後反彈 道瓊早盤大漲逾600點

由於擔憂第二波疫情的爆發，美股於週四 (11 日) 經歷了自 3 月份以來最大的單日跌幅，但是，由於市場普遍仍對於經濟重啟抱持樂觀的態度，因此促使美股於週五 (12 日) 呈現強勁反彈的態勢，道瓊指數上漲超過 600 點；台積電 ADR 上漲 2.45%。

與經濟重啟連動性較高的產業，如航空、旅遊、及零售類股，在週四 (11 日) 大跌後，於週五 (12 日) 開盤皆大幅回漲，聯合航空 (UAL-US) 上漲了 10.05%，嘉年華遊輪集團 (CCL-US) 上漲 10.67%，服飾品牌 GAP(GPS-US) 則上漲 4.82%。

美中關係進展

週四 (11 日) 美國國會議員提出一項法案，懲罰中國竊取美國技術，美國參議院還宣布年度國防授權法案 (NDAA)，該法案規模為 7,400 億美元，其中包括了針對中國的條款，如設立 70 億美元的亞太威懾倡議 (Pacific Deterrence Initiative)，專注於印太地區的競爭。

此外，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (11 日) 表示，美國或許會限制美國資金經由香港流動，以落實川普宣布取消香港特殊待遇的程序，也保護美國投資人不因中國企業未遵守美國會計準則而受到影響。

各國解封進度

越南政府週四 (11 日) 表示，正在考慮恢復飛往部分疫情緩和國家的國際航班，中國、台灣、南韓、日本以及寮國皆在考慮範圍內。但越南政府並未提供具體日期，航空專家則表示有望在 6 月底或 7 月初展開。

截至台北時間週五 (12 日)22 時許：

道瓊指數上漲 606.32 點或 2.41%，暫報 25734.49 點

那斯達克上漲 228.72 點或 2.41%，暫報 9721.45 點

標普 500 上漲 71.29 點或 2.37%，暫報 3073.39 點

費半上漲 60.86 點或 3.24%，暫報 1937.52 點

台積電 ADR 上漲 2.45% 至每股 56.36 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.705%

紐約輕原油上漲 0.77% 至每桶 36.62 美元

布蘭特原油上漲 1.12% 至每桶 38.98 美元

黃金上漲 0.41% 至每盎司 1746.95 美元

美元指數上漲 0.03 % 至 96.770 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波音早盤上漲 10.11%，達 187.10 美元。

由於新冠疫情導致航空旅遊需求萎縮，為了避免供過於求，為波音製造 Max 機身及其他零件的 Spirit AeroSystems (SPR-US) 於週三 (10 日) 表示，已接獲波音通知，要求暫停生產目前進行中的 4 架 MAX 客機、以及 16 架其他機型的客機。

波音發言人於週四 (11 日) 表示，雖然經濟重啟後刺激航空旅遊需求回溫，但復甦速度尚屬緩慢，因此將與供應商合作，調整客機的製造進度及交貨的日程。

Adobe 早盤上漲 5.32%，達 408.60 美元。

軟體巨頭 Adobe 於週四 (11 日) 公布 2020 財年第二季財報 (截至 5 月 29 日)，營收報 31.3 億美元，較去年同期增長 14%，但略低於華爾街預估值 31.6 億美元，Non-GAAP 每股盈餘報 2.45 美元，優於華爾街預估值 2.33 美元。

Adobe 預估 Q3 營收將達 31.5 億美元，每股盈餘達 2.40 美元。華爾街則預估該公司 Q3 營收達 32.8 億美元，每股盈餘為 2.46 美元。由於疫情造成營運不確定性增加，Adobe 撤回全年的財務預測。

Lululemon 早盤下跌 2.81%，達 299.32 美元。

加拿大運動服飾品牌 Lululemon 週四 (11 日) 公布會計年度第 1 季營收下滑 17%，電商業績雖然強勁，卻不足以彌補疫情之下門市關閉衍生的損失，且未提供 2020 全年展望。此外，第 1 季毛利率從去年同期 53.9% 下滑至 51.3%，部分原因是網路訂單激增，導致物流中心營運成本升高。

Q1(5 月 3 日止) 財報關鍵數字

EPS：22 美分 vs. 23 美分 (Refinitiv 預測)，去年同期 74 美分

淨利：2860 萬美元，去年同期 9660 萬美元

營收：年減 17% 至 6.5196 億美元 vs. 6.884 億美元 (Refinitiv 預測)，

同店銷售：年減 63.3%

電商營收：年增 68% 至 3.52 億美元、占整體 54%，去年同期 2.098 億美元、占比 56.8%

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

儘管市場擔憂經濟復甦的速度可能不如預期，且第二波疫情爆發的風險仍在，但 Brewin Dolphin 投資總監 Janet Mui 仍表示：「我們看到了部分正面的跡象，經濟正在重新開放且最糟糕的時期已經過去，但我們同時也看到一些下行風險。」

Saxo Bank 經濟學家 Steen Jakobsen 表示，週四 (11 日) 美股的賣壓來得相當突然且劇烈，預期將引發市場的不安情緒，並提高對於近日來股市漲勢過高的擔憂。而昨日的賣壓亦可視為一個警訊，預告在波動幅度縮小之前，股市的下行風險仍相當高。

大摩分析師 Andrew Slimmon 表示，自低點以來上漲幅度最高的類股，目前仍為高 beta 值股票、價值型類股、及小型股票。但 Slimmon 警告，在股市的過度投機情緒退散之前，短期內可能將面臨更多風險。