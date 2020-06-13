〈美股盤後〉逢低買進！道瓊漲近500點 寫下3/20以來最慘一周

由於聯準會 (Fed) 經濟預測和第二波新冠疫情敲響警鐘，週四美股經歷了自 3 月份以來最大的單日跌幅後，週五 (12 日) 美債下滑、美元續漲，美股歷經劇烈波動。

早盤時段，華爾街大舉逢低買進，航空公司和郵輪類股領軍大漲，道瓊一度自昨日低點反彈近千點，然而，盤中 Fed 半年度貨幣政策報告釋出，冷卻了華爾街部分買氣，稱未來經濟充滿不確定性，道瓊終場收漲近 500 點。

道瓊和標普本週跌幅分別為 5.5% 和 4.7%，那指週跌 2.3%，三大指數創下自 3 月 20 日以來最糟糕的一週。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 755 萬例，死亡數突破 42.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 202 萬，死亡人數至少 11.4 萬。

世衛組織 (WHO) 表示，許多國家新增確診呈上升趨勢，尤其是美洲地區受到的打擊最為嚴重，任何一個解封國家都存在第二波疫情的風險。美國 CDC 警告，如果染疫情況大幅上升，美國各州可能重新實施嚴格的新冠防控措施。

週五 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 477.37 點，或 1.90%，收 25,605.54 點。

標普 500 指數上漲 39.60 點，或 1.32%，收 3,041.70 點。

那斯達克指數上漲 96.08 點，或 1.01%，收 9,588.81 點。

費城半導體指數上漲 27.18 點，或 1.45%，收 1,903.85 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和必需消費品收黑，房地產、金融和能源板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅亞馬遜收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.51%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.86%；臉書 (FB-US) 上漲 1.85%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.79%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.79%。

道瓊 30 檔昨日今日兩樣情。波音 (BA-US) 狂漲 11.48%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 5.02%；IBM (IBM-US) 上漲 3.30%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.14%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.51%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 1.32%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.74%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 1.27%；美光 (MU-US) 上漲 0.35%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.62%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.45%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.55%。

台股 ADR 全面攀升。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.77%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.74%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.25%。

焦點個股消息

摩根士丹利將特斯拉 (TSLA-US) 股票評級自「等權重」降至「減持」，理由是該公司未來仍存在諸多風險，包括近期需求不確定性和中美貿易緊張局勢。

Adobe (ADBE-US) 上漲 4.87%，此前該公司宣布第二季財報營收與獲利均超過了華爾街的預期。Wedbush 將其目標價從 315 美元提高至 410 美元。

加拿大運動服飾品牌 Lululemon (LULU-US) 週四公布會計年度第 1 季營收下滑 17%，電商業績雖然強勁，卻不足以彌補疫情之下門市關閉衍生的損失，且未提供 2020 全年展望，導致其股價下跌 3.82%。

華爾街分析

Cornerstone Capital 的高級投資顧問 Shahnawaz Malik 表示：「我不認為近期會有什麼真正的重大改變。投資者太習慣於逢低買入，他們現在正乘風而上。

Shahnawaz Malik 認為：「我們將繼續看到這種波動，直到我們研製出新冠疫苗。」

摩根士丹利常務董事兼高級投資組合經理 Slimmon 表示，自低點以來上漲幅度最高的類股，目前仍為高 beta 值股票、價值型類股、及小型股票，他們仍然是最大的贏家，我懷疑在市場過度投機情緒退散之前，短期內還有更多痛苦。