下半年看陸股 法人提5大觀察重點

中國是新冠病毒初始爆發的中心，也是第一個擺脫封鎖的經濟體。許多投資人對於中國是否復甦抱持懷疑，瀚亞投資 (上海) 股票投資總監齊皓 (Michelle Qi) 點出 2020 下半年中國市場有五大觀察重點，提供 A 股投資人參考。

一是儘管經濟成長明顯放緩，但中國經濟 2020 年將持續增長

隨著疫情受到遏制及穩增長政策支持，今年 3 月以來大多數經濟活動逐漸復甦，預計中國經濟下半年將恢復正常，加上許多貨幣和財政刺激政策也將陸續實施，以及企業復工擴大，都有助於維持經濟復甦，並減輕出口放緩對勞動市場的負面影響。預期中國 GDP 將可維持 3％左右正成長，考慮消費支出仍需要時間恢復，通膨將會有一段時間維持在低檔。

二是中國經濟驅動力來自於國內消費升級、技術創新和老齡化等趨勢

新冠肺炎疫情對中國短期經濟情勢帶來巨大影響，但不會破壞中長期結構性趨勢，包括逐步提升的健康意識和醫療的負擔能力、人口老年化及技術創新。疫情之前，中國國內消費占 GDP 比重超過 70%，加上電商蓬勃發展，線上消費早就在中國一線城市相當普及。

當地超市藉機大力發展送貨到府服務，疫情爆發更增加了線上超市滲透度，特別是年齡較長的族群效果顯著。預期中國電商市場將持續成長，隨著線下到線上活動（Offline to Online）的趨勢轉變，遊戲、影視串流內容和教育等其他線上服務將持續增長，活躍使用者增多、使用時間拉長。

三是下半年中國 A 股市場存在進一步上漲潛力

2020 下半年中國 A 股市場具有上漲空間。當前的市場估值接近歷史平均，已經反映財政和貨幣政策進一步寬鬆的預期。若經濟恢復狀況佳，公司盈利提升，將進一步提振股市上漲；另一方面，經濟下行風險主要來自於全球需求疲軟以及中美緊張局勢。考慮上述因素，瀚亞投資密切監控疫情對公司盈利的影響，並青睞具有以下特性的公司：

對外貿易曝險較低，並且可受惠於國內寬鬆政策的股票，例如建築材料、消費和房地產公司。

受益於新冠肺炎疫情的股票，例如部分醫藥企業。

擁有完善的線上通路，能夠受惠於消費習慣變化的龍頭企業。

受供應鏈斷鏈影響較小，且受益於全球景氣回升的公司。

四是資產負債表的惡化，並不會造成系統性金融風險

中國經濟增速放緩、失業率上升，家庭收入承壓，預期中國金融機構資產的品質將面臨一定的下行壓力，因為不良貸款（特別是在消費領域）可能會增加。但是，如果在金融系統內有足夠的準備金和資本緩衝，則可以大大降低風險。

中國金融機構的不良貸款撥備覆蓋率（NPL，貸款損失準備金除以不良貸款餘額所得出的比率）仍維持相當高的水準，銀行應能夠吸收潛在的損失風險。儘管中國人民銀行注入了充足的流動性、調降利率以支持經濟，過去幾年嚴格監控金融體系的財務槓桿，可以減輕系統性風險。

五是主要下行風險來自於外部需求疲軟和中美關係惡化的不確定性

首先，出口需求疲軟為中國經濟和就業帶來不小壓力。其次，過度激進的寬鬆政策將加劇金融槓桿，加劇房地產泡沫，並且對長期金融穩定構成風險。2008～2009 年全球金融風暴時的教訓，期間中國的經濟刺激方案使債務占 GDP 比重從 150％上升到 2018 年 9 月的 253％，因此，今年中國採取政策放鬆更加謹慎。

另一個風險是，美中之間緊張局勢可能升級，並且超出國際貿易範圍，中美關係的走向，對於投資人的影響將不容忽視。最後，要提醒投資人注意的是，新冠肺炎病毒是否今年冬天捲土重來，將為未來的經濟增長帶來壓力。