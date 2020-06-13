〈ETF大講堂〉短期債券ETF資金流出 多頭投資者轉向押注V型復甦

上週，歐洲投資者的資金從短期債券 ETF 湧向了高風險資產，似乎標誌著多頭對於市場 V 形復甦的全力押注。

一直以來，超短期債券 ETF 被投資者視為在保護自己免受市場動盪影響的最終避風港。然而，根據 Ultumus 的數據顯示，截至 6 月 5 日的一週內，iShares 美國國債 0-1 年期 UCITS ETF 流出了 2.12 億美元。同時，從 iShares 歐元國債 1-3 年期 UCITS ETF EUR、iShares 歐元國債 0-1 年期 UCITS ETF EUR 和 iShares 歐元超短債券 UCITS ETF EUR 總計流出了 2.53 億美元。

有趣的是，投資者在上週湧入了黃金 ETC，iShares 實物黃金 ETC (SGLN) 是歐洲上市的交易平台交易產品 (ETP) 中流入最多的，意味著這是多頭投資者有信心市場能在新冠肺炎疫情造成的動蕩後恢復某種常態。

自美國聯準會 (Fed) 宣布支持美國經濟，並實行「無限」量化寬鬆計劃以來，市場已經出現了戲劇性的復甦。自 3 月 23 日市場觸底以來，標準普爾 500 指數截至 6 月 10 日已回升 42.7%，而道瓊工業指數則上漲了 45%。

同時，歐洲央行 (ECB) 也還通過額外的 6000 億歐元刺激方案來支持歐元區經濟，從而使得疫情的緊急購買計劃 (PEPP) 升至 1.35 億歐元。

Amundi 全球研究主管 Monica Defend 表示：「我們對 PEPP 規模的增加和時間的延長表示樂觀，它也減輕了市場對於 V 形復甦縮減的憂慮。」

儘管如此，並非所有人都對 V 型復甦懷抱完全信心。QMA Wadhwani 的資訊長、前英國央行貨幣政策委員會成員 Sushil Wadhwani 表示，第二次新冠肺炎疫情的爆發，恐將會拖累所謂的 V 形復甦。

不過，Wadhwani 也表示：「如果我們並沒有迎來 V 型復甦，Fed 將更積極研究多種工具。他們已經很清楚，負利率將不在選項之內。相反地，他們可能將重點將放在與政府合作以及購買更多風險資產上。」

「如今並不是一個能夠擁有大膽的中期或長期看法的時期。相反，在這個時期中，敏銳的、隨時應對新聞以及願意對任一方向進行投資交易非常重要。」Wadhwani 說道。