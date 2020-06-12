科技股崩盤！微軟等五大巨頭市值一夜蒸發2690億美元 

美股科技類股週四暴跌，五大科技巨頭皆出現超過 5% 跌幅，一夜之間市值合計蒸發超過 2690 億美元。

科技股自 3 月底以來，一直帶領美股從谷底飆升，週三蘋果和微軟的市值均超過 1.5 兆美元，登上美國企業之首，谷歌、亞馬遜的市值也在同一天突破 1 兆美元。然而僅一夜之間，股市風雲變色，科技股面臨拋售。

美股週四寫下 3 月以來最大跌幅，微軟 (MSFT-US) 跌幅最大，下跌 5.37%，市值蒸發超過 800 億美元；臉書 (FB-US) 下跌 5.20%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.80%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.38%。

科技板塊其他個股也紛紛下跌，思科 (CSCO-US) 和 IBM 跌幅表現特差，IBM (IBM-US) 下跌 9.13%，思科下跌 7.9%，特斯拉下跌 5.09%。

多數電子商務和具有「宅經濟效益」的個股表現優於大盤，跌幅落在 1% 至 2% 不等；Netflix(NFLX-US) 僅下跌 2%；eBay、Shopify 和 Etsy 均下跌 2% 至 3%。

不過視訊軟體 Zoom Video 逆勢上漲 0.5%，疫情推動數以萬計的遠端需求，今年 Zoom 大放異彩，股價今年以來飆漲 226%。

此外，美國的第二大外送平台 Grubhub(GRUB-US) 宣布與荷蘭食品配送公司 Just Eat Takeaway.com 的合併計畫後，其股價上漲 4.64%。

該計畫對同業 Uber 和 Lyft 構成威脅，Uber 也曾是角逐併購 Grubhub 的競爭者，如今錯失併購 Grubhub 的機會，將對公司造成不小打擊，週四 Uber 下跌 8.4%；Lyft 下跌 8.4%。

第二波疫情捲土重來的隱憂，讓週四美股全線收黑，道瓊指數重挫 1800 點，跌幅 6.9%，標普 500 也下跌 5.9%，均創下 3 月 16 日來最大單日跌幅，當時兩大指數跌幅均超過 11%。

根據約翰 · 霍普金斯大學統計數據顯示，美國新冠肺炎確診病例已超過 200 萬人。