恐慌情緒退散後 布局公共事業股勝率佳

旅遊、航空等觀光產業是新冠疫情的重災戶，也因此，股神巴菲特不得不壯士斷腕，出清航空股，但投資公用及基建產業，卻是不退縮。法人指出，公用事業具有穩健現金流特性，一向深受長期投資者青睞，尤其根據過去經驗，恐慌情緒消散後，進場布局公用事業類股，勝率相當高。由於最壞情況已過，不妨可以留意相關公用事業投資標的。

美國內政部近日批准巴菲特投資的太陽能事業，即預計坐落在內華達州的電廠，在 2023 年底建成後，總發電量上看 690 百萬瓦，可供應 26 萬戶家庭用電，成為全美最大太陽能電廠。法人表示，公用事業長期需求向上，相關的水、電、天然氣公司營運穩健成長，並配發高股利，能不斷帶來現金流，因此吸引巴菲特等長期投資者青睞。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，因為肺炎疫情擴散全球，導致經貿活動全面停擺，迫使巴菲特日前坦承投資失誤，出清航空股持股，並苦於市場上沒有具吸引力的投資機會，而擁抱大量現金。不過，對於公用事業及基礎建設等相關產業，仍舊情有獨鍾。

主要原因有二：一是巴菲特非常重視股息回報，而公用事業及基礎建設相關產業，受惠於城市化發展，長期需求向上，相關公司營運成長穩健，有能力連年配發高股利，為股東持續創造現金流。二是公用事業屬於民生基本需求，政府為了確保供應穩定，必須核發特許執照才能經營，競爭不激烈，符合巴菲特「護城河」的選股理念。

葉菀婷強調，公用事業產業受到這一波疫情的影響有限，以 S&P 500 指數為例，多數產業第 2 季獲利修正幅度動輒一成以上，而公用事業只下修 2.2%，優於各主要產業。反觀，股價波動度拉大，超越基本面，明顯遭到超賣，提供長線投資人絕佳進場布局的機會。

尤其目前 VIX 恐慌指數已經從 50 以上高檔，回落到 35 以下的偏低區間，顯示最壞情況已過。按過去經驗，恐慌情緒消散後，進場布局公用事業類股，在後 3 個月、後 6 個月、後 9 個月，勝率都達 100%，平均報酬率 7.8%、11.1% 與 8.1%。