降價求售 「全坤威峰」、「翔譽雙子星」都更分回宅打95折 5/12開標

財政部國產署即將進行今年第 2 批都更分回宅標售，本次預計列標 7 案共 25 戶標售，而為提高標脫率國產署祭出降價策略，其中「全坤威峰」與「翔譽雙子星」等兩建案將下殺 95 折，預計 5 月 12 日開標。

國產署表示，本次列標包括大安區的「耕曦」8 戶、大同區的「永德言葉」3 戶、萬華區的「全坤威峰」2 戶、大安區的「忠泰鳳磐」與三重區的「翔譽雙子星」各自列標 1 戶，另外，板橋區的「昇陽文薈」6 戶與「正隆天第」4 戶。

國產署副署長游適銘表示，本次列標 7 案共 25 戶的都更分回宅，僅「全坤威峰」與「翔譽雙子星」調降標售價格，其餘標的戶則維持原先價格，暫不調降標售價格。

其中位於新北市三重區的「翔譽雙子星」1 戶列標戶，本次每坪單價約 42 萬元、總價 2050 萬元，比起上次約降價 100 萬元；至於萬華區的「全坤威峰」2 戶，其中一戶為一樓店面、每坪單價 101 萬元、總價約 5465 萬元，另一戶位於 5 樓的事務所，每坪單價約 66 萬元、總價約 2194 萬元，兩戶降價同樣約 100 萬元左右。

值得注意的是，鄰近古亭捷運站的「正隆天第」本次共分回 14 戶，但本次僅列標 4 戶住宅，國產署官員說，主要是有 10 戶正與政府機關洽談交換契約，將優先還給國防部營改基金，再由國防部與該政府機關簽約，進行標的交換。

官員指出，「正隆天第」列標的 4 戶，每坪單價約 90 到 94 萬，根據坪數不同總價分別落在 6000 萬到 1.1 億元左右，其中 2 戶大坪數總價約 1.1 億元，另外兩戶總價約 6000 萬元。

另外，同樣位於古亭站的「耕曦」住宅每坪單價約 90 萬到 100 萬元，每戶總價約 5000 萬到 1 億元。

國產署去年共分回 39 戶都更宅，標脫率將近 5 成，與往年平均 4 到 5 成標脫率相近，今年則預計將分回位於淡水區的「漢皇丰川」2 戶、文山區一筆約 71 戶建案，兩案皆預計在今年接管。