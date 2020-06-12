吳炫三辦「宅藝術」 相中大直豪宅當藝術展場

重量級藝術家吳炫三與池上鳳珠辦展、託付國際資產公司住邦佳士得主辦為期三個月的展覽活動，選擇大直豪宅作為展覽場地，預展不到一個月，預約看展人數突破 170 人，創造藝術與行銷之間巧妙的異業結盟。

住邦佳士得總經理劉陳傳表示，房產業辦藝術展是常態，但在預展期短短不到兩個月，就能累積超過數百人觀展，確實在房產業相當少見，可見吳炫三與池上鳳珠在藝文界魅力。宏霖建設副董事長溫淑惠則指出，大直碩預展後，看房組數急遽增加，從以往每週 2 至 3 組增加至 6 組以上，可見高端藝術藏家對大內藝術特區的建案仍極具需求。

溫淑惠表示，在常逛國外美術館的經驗裡、她發掘國外建築無論在空間、材質都呈現「人與自然」的和諧對話，雖然低調卻令人放鬆；她將這樣的氛圍導入每一棟豪宅建築中，不管是過去的「元大一品苑」、「U House」到「大直碩」，除了基地面對自然綠意外，建築同樣以 以人文導向，氣質、內斂低調為主軸，包括大鑿面原石牆、深色透光的編織鋼網窗簾、園藝端景加上寓意圓滿自在的白玉水盤，應該就是「大直碩」感動國際精品、藝術家辦展的主因。

吳炫三、池上鳳珠本次展出，也搭配「大直碩」美術館個展場不同空間氛圍，精心挑選主題創作展示。戶外空間展出兩層樓高木雕創作，凸顯大直碩美術館輝煌氣勢，以動物造型雕塑襯托一樓庭園綠意盎然的生命氣息。二至六樓，或以狂野的潑墨或寧靜幽雅的青花瓷器締造不同樓層空間氛圍。

「大直碩」整棟建築為地上 10 層、地下 3 層，基地面積 282.73 坪，一層一戶面積達 110 坪，總展出面積 6 層樓超過 600 坪。大直碩位於堤頂林蔭大道第一排，擁有媲美仁愛敦南的林蔭景觀。