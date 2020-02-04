國產署標脫51戶都更分回宅 大同區「永德言葉」降價奏效標脫9戶

財政部國產署最後一批都更分回宅標售案今 (4) 日開標，合計列標 6 案共 51 戶最後標脫 14 戶，其中又以捷運雙連站「永德言葉」受惠於降價效應標脫 9 戶居冠；另外，萬華區「萬喆」標脫 4 戶、師大商圈「耕曦」也有 1 戶標脫，合計標脫率 27.45%。

國產署去年公告最後一批都更分回宅，分別是坐落於大同區雙連站「永德言葉」列標 17 戶、大安區的「明日博」與「耕曦」分別列標 17 戶、9 戶、萬華區「萬喆」列標 5 戶，內湖的「碧湖君鄰」列標 2 戶，此外，大安區的「忠泰鳳磐」也有 1 戶列標。

今天開標結果揭曉，大同區的「永德言葉」受惠於底價調降 5%，每坪售價降至 73 萬到 81 萬元，最後標脫 9 戶；「萬喆」本次列標 5 戶、標脫 4 戶，每坪開價約 51 萬~ 52 萬元，其中 1 戶溢價率 5.64%，是本次標售最高溢價率的標案。

位於台北市蛋黃區的大安區「耕曦」本次列標 9 戶，其中 4 戶店面、5 戶住宅，儘管本次列標每坪單價平均約調降 13%，但 4 戶店面仍全數流標，最後僅標脫 1 戶住宅。

至於都更豪宅建案「明日博」列標的 17 戶，因每坪單價偏高，對買家吸引力有限，最後仍全數流標收場，與大安區的「忠泰鳳磐」1 戶同為本次流標建案，零標脫的建案。

國產署官員說，本次流標「明日博」17 戶、「碧湖君鄰」2 戶、「耕曦」8 戶、「永德言葉」8 戶、「萬喆」1 戶與「忠泰鳳磐」1 戶，加上位於板橋區的「昇陽文薈」6 戶，合計共 43 戶的都更分回宅，預計將在 2 月底公告列標、3 月底開標。