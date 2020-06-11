美股期貨跌幅擴大 道瓊期貨再跌逾600點

台北時間週四 (11 日) 聯準會 6 月利率會議決議，將利率目標維持在 0% 到 0.25% 間區間不變，並且低利率將維持至 2022 年底，但 Fed 同時也警告，疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通膨，市場正審視經濟復甦步伐及疫情的發展，而週四 (11 日) 美股期貨指數在盤前大跌逾 600 點。

截至台北時間週四 (11 日) 下午 4 點 50 分許，道瓊期指下跌 625 點或 -2.32%，暫報 26408.0 點、標普 500 指數期貨下跌 64.38 點或 -2.02%，暫報 3121.38 點，那斯達克 100 指數期貨下跌 161.50 點或 -1.59%，暫報 9925.75 點。

道瓊期貨日線走勢圖 圖片：investing.com

隨著美國各州進一步推動重新開放，人們對第二波新冠肺炎疫情爆發的擔憂持續上升，據約翰霍普金斯大學數據顯示，美國累計確診新冠病毒 (COVID-19) 病例在週三 (10 日) 超過 200 萬人，達 2000464 例，累計死亡病例則達 112833 例。

同樣據約翰約翰霍普金斯數據，目前美國每日新增確診病例仍高達 20000 人上下，而各州疫情嚴重狀況不一，有些州疫情狀況已見顯著改善，但仍有些州如德州、北卡羅萊納州等，新冠病毒住院患者數已比前一個月還要更多。

安聯投資管理 (Allianz Investment Management) 資深分析師 Charlie Ripley 表示，聯準會了解到，美國經濟正處於經濟復甦的初期階段，現在就對貨幣政策或前瞻性預測進行大刀闊斧的改變，可能還為時過早，故聯準會這次會議上並未端出新的政策工具，也沒有改變任何現行的貨幣政策。

聯準會表示，未來幾個月將至少維持目前的 QE 債券購買速度，聯準會也預計美國經濟將在 2020 年萎縮 6.5%，隨後在 2021 年成長 5%。

目前市場也正在等待台北時間週四 (11 日) 晚間 8 時 30 分將公布的上週初請失業金人數，經濟學家預計，上週初請失業金人數將新增 155.9 萬人，低於上週新增的 177.5 萬人。