美財長：美國經濟展開復甦仍需要刺激 認真考慮發放更多現金 

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (10 日) 表示，白宮正在認真考慮發放新一輪刺激支票給美國民眾。

梅努欽週三參加參議院中小企業委員會聽證時，針對新一輪刺激計畫表示說：「我們將認真考慮是否想發放更多資金來刺激經濟。但我認為此舉目的在於讓人們重返工作崗位，我們期待和整個參院合作。」

梅努欽表示，美國經濟已經開始復甦，下半年將有「顯著改善」。但即便如此，美國經濟仍需要額外的財政刺激，特別是那些因為防疫封鎖措施力圖復工的商家。

除了發放更多現金給美國民眾，梅努欽說，第四輪刺激方案應該援助旅遊、零售和休閒產業。

分析師普遍預測，足以獲得跨黨派支持的新一輪刺激方案，可能在 7 月底之前出爐。

美國眾議院已經通過超過 3 兆美元的刺激計畫，包含第二輪每人 1200 美元現金支票和擴大後的失業救濟。然而這項最新計畫尚未和共和黨主導的參議院達成共識，主要癥結在於民主黨人要求對財政困頓的州伸出援手。

梅努欽也讚揚「薪資保護計畫」(PPP)，表示這項目的在疫情期天幫助中小企業支付員工薪資的政策，幫 5000 萬工人保住飯碗。

根據美國小型企業署 (SBA)，PPP 最初提供的 3490 億美元，在 4 月推出後短短 13 天就告罄，但第二筆金額 3200 億美元的融資，在截至 6 月 6 日還餘下 1300 億美元。

SBA 在 6 月底停止接受 PPP 申請，梅努欽表示，他有意和國會討論重新調整這筆資金的用途。