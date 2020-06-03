說好的紓困呢？美國有將近3分之1救濟金 失業者竟還沒領到

據《彭博社》報導，由於政府仍在努力應對因疫情造成的前所未有的裁員浪潮，估計有將近三分之一的失業救濟金依然尚未發放到失業者的手中。

根據週一 (1 日) 所公佈的數據顯示，美國財政部在截至 5 月的三個月中，共發放了 1460 億美元的失業救濟金，超過了 2009 年全年的水平，當時金融危機後失業率達到頂峰。

但《彭博社》根據每週失業申請和這些申請的平均規模計算，即便是這個歷史性數字，也低於使該期間應支付的約 2140 億美元總額。

近三分之一的失業救濟金依然尚未發放 (圖片：彭博社)

這個估計約 670 億美元的缺口表明，政府為增加付款，以及通過不斷惡化的國家級系統進行付款而進行的緊迫努力，已經落後於失業危機的需求。隨著經濟活動關閉，有超過 4000 萬人申請失業救濟。

布魯金斯學會 (Brookings Institution) 的經濟學家 Jay Shambaugh 持續在追踪失業率以及失業金發放，他表示：「這是一個巨大的漏洞。還有更多本來應發放的錢本沒有發出去。」

救濟的金額也仍在增加當中。經濟學家估計，上週又有 180 萬人申請失業。該數據將於週四 (4 日) 公佈，而預計周五公佈的月度非農就業數字，預期將顯示五月份失業率達 19.5%，為大蕭條以來的最高水平。

美國失業率激增 (圖片：彭博社)

在疫情爆發時期，政府政策制定者以每週增加 600 美元的失業救濟金以及使更多人符合條件的措施作為回應。目的是通過鼓勵勞工留在家中來阻止疫情的傳播。但是對於很多人來說，錢還沒進來，積蓄便用光了。

一名住在紐澤西州的失業者 Bob Radcliffe 就表示，他於 3 月初失去了向零售商出售觸控螢幕的工作，此後不久，他申請失業救濟金，希望獲得該州的最高失業救濟額度，即聯邦加給後每週約 1300 美元。

據此估算，美國政府如今已經積欠他近 15000 美元，而育有四個 8 歲以下孩子的 Radcliffe 表示，他仍然沒有得到任何失業金，也沒有得到任何解釋。目前，他利用銀行提供的為期三個月的抵押寬容，並依靠著最後一張支票來生活。

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