美國航空公司4月份載客量年減96% 創歷史新低

根據美國運輸部最新公布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，美國航空 4 月份載客量低於 300 萬人次，較去年同期下跌了 96%，更創下自 1974 年以來的歷史新低。

疫情在全球肆虐，導致航班受到限制。在今年 4 月份，美國航空公司僅運送了 280 萬名國內旅客和 13.2 萬名國際旅客，創下自 1974 年政府首次開始收集月度數據以來的最低水平。相較之下，2019 年 4 月美國航空旅客總載客量為 7610 萬人次。由於美國對來自海外的許多遊客實施航班限制，國際旅客載客量暴跌了 99%。

4 月份的載客量數據較 3 月份來的更差，主因為直到 3 月中旬，許多飛航旅行限制才開始生效。在今年 3 月份，美國航空載客量僅下跌了 51%。美國達美航空 (DAL-US) 已經預測第二季營收將因此暴跌 90%，並表明公司需要重新談判債務協議以避免明年發生違約問題。

不過，根據美國航空 (AAL-US) 獲得的最新數據顯示，載客量最近已經開始從 4 月的低點有所上升，在截至 6 月 7 日的一周內載客量跌幅有所收縮，下跌了 85%。美國航空執行長 Doug Parker 表示，儘管乘客人數正在增加，但仍比去年還要少很多，尤其是國際航班。

儘管美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是航空業高管們直言，一旦禁令於 10 月 1 日解除，難以避免航空公司的大規模裁員。金融服務公司 Cowen 的航空分析師 Helane Becker 在一份報告中表示：「最終，我們可能會在美國航空業中失去 95,000 至 105,000 個工作機會。」