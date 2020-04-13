川普眼中的巨大協議幫助有限 美國頁岩油生產商恐難逃噩運

美國總統川普稱，週日達成的石油減產「巨大協議」將挽救美國成千上萬的就業機會。但他促成的這項協議要發揮效用，有賴頁岩油產量的大幅下降，而這很可能會引發破產和裁員潮。

據《彭博》報導，在多日外交斡旋後，OPEC + 終於在週日達成協議，同意將石油產量每日削減 970 萬桶，結束沙烏地阿拉伯與俄羅斯間的瘋狂油價戰。在 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 在全球擴散期間，各地採取了封鎖措施防疫，導致每日多達 3500 萬桶石油需求減少。

川普並未同意任何正式的減產措施，而是希望靠市場力量，將美國的石油產量，在年底前自然削減每日約 200 萬桶。

美國的石油生產商今年已經削減了超過 270 億美元的鑽井預算，並開始停產，但也可能因此讓一些己陷於困境的頁岩油廠商，最終走向命運的終結。

川普的金主之一，探服務公司 Canary Drilling Services 執行長 Dan Eberhart 表示，川普的策略似乎是依靠自由市場的力量驅動減產，但這意味著一些公司將會倒閉。

堪薩斯 Fed 分行的調查顯示，如果油價保持在每桶 30 美元附近，近 40% 的石油和天然氣生產商將面臨破產。上週已有石油生產商 Whiting Petroleum Corp 和服務供應商 Hornbeck Offshore Services Inc 申請破產。

勘探商閒置了 10% 的美國鑽井船隊，其中超過一半位於西德州和新墨西哥州，即美國頁岩產業的心臟地帶。Concho Resources Inc 上週五宣佈，它和其他油氣生產商正在關閉生產。

在這次協議達成後，高盛分析師認為，協議規模太小、來得太晚，預計美國內陸油價還會進一步下跌。

華盛頓 ClearView Energy Partners LLC 董事總經理 Kevin Book 表示，由於需求破壞在很大程度上，遠遠超過了承諾的削減幅度，因此這次協議與其說是平衡市場，不如說是購買時間，以防止庫存溢出。

Book 指出，每個頁岩油生產者都面臨的相同問題—相對於高成本生產者，低成本生產者將獲勝，但現在每個人都在虧損。

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